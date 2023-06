Wenige Tage nach dem Rücktritt von Konzernchef Steve Collar erklärt der luxemburgische Satellitenbetreiber nun die Verhandlungen für beendet.

Fusion von SES und Intelsat geplatzt

Wenige Tage nach dem Rücktritt von Konzernchef Steve Collar erklärt der luxemburgische Satellitenbetreiber nun die Verhandlungen für beendet.

(he) – Mit wenigen Worten wurden vor drei Monaten die Gerüchte um einen möglichen Zusammenschluss von SES und Intelsat bestätigt. Und ähnlich wortkarg und informationslos verkündet der Satellitenbetreiber aus Luxemburg nun auch das Ende dieser Fusionsgespräche.

„SES gibt heute bekannt, dass die Gespräche über einen möglichen Zusammenschluss mit Intelsat eingestellt wurden. Am 29. März 2023 hatte SES bestätigt, dass das Unternehmen Gespräche mit Intelsat führt und dass es keine Gewissheit gibt, dass eine Transaktion zustande kommen wird“, heißt es in einer Pressemitteilung des Unternehmens. Auf Nachfrage des Luxemburger Worts nennt SES keine Gründe für diese Entscheidung.

SES-Aktie steigt wieder leicht

Seitens SES ist das bereits die zweite überraschende Mitteilung des Monats. Erst vor weniger als zwei Wochen hatte das Unternehmen den Rücktritt von Konzernchef Steve Collar bekannt gegeben. Ein Zusammenhang zwischen Collars Ausscheiden und den Fusionsgesprächen mit Intelsat wurde damals aber dementiert. Die Gespräche über einen Zusammenschluss oder eine Übernahme gingen weiter, hieß es zudem am 12. Juni.

An der Börse wird die Beendigung der Fusionsgespräche bislang anscheinend positiv bewertet. Nachdem der Wert der SES-Aktie nach Bekanntwerden eines möglichen Zusammenschlusses mit dem wirtschaftlich angeschlagenen Konkurrenten Intelsat seit März spürbar gesunken war und Collars Rücktritt den Kurs weiter auf 4,70 Euro sinken ließ, stieg der Aktienwert am Donnerstagvormittag wieder, lag um 10 Uhr bei 5,10 Euro. Die 6,5-prozentige Anleihe von Intelsat im Wert von drei Milliarden Dollar mit Fälligkeit 2023 fiel nach der Ankündigung um mehr als 3,75 Cents pro Dollar auf 91 Cents.

Keine Einigung über die künftige Ausrichtung des Unternehmens

Intelsat konnte im vergangenen Jahr den Konkurs abwenden und seine Schulden in Höhe von 16 Milliarden Dollar halbieren. Das Unternehmen wurde 1964 als zwischenstaatliches Konsortium gegründet und übertrug den ersten Mondspaziergang, bevor es im Jahr 2001 privatisiert wurde. Die Private-Equity-Firmen BC Partners und Silver Lake kauften es 2008.



Wie Bloomberg News im März berichtete, hätte eine Transaktion den Wert des kombinierten Unternehmens auf mehr als zehn Milliarden US-Dollar einschließlich Schulden belaufen können. Intelsat sei nicht in der Lage gewesen, eine Einigung mit SES und seinen Hauptanteilseignern über die künftige Ausrichtung des Unternehmens zu erzielen, berichtet Bloomberg und bezieht sich dabei auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind. Nach einer früheren Schätzung von Goldman Sachs Group Inc. kontrollieren die beiden Unternehmen etwa 40 Prozent des Marktes für feste Satellitendienste.

Das Geschäft hätte den beiden Betreibern geholfen, in einem zunehmend überfüllten Markt zu konkurrieren. Die Milliardäre Elon Musk und Jeff Bezos sind dabei, Tausende von Raumfahrzeugen in niedrigere Umlaufbahnen zu bringen, um den Boden mit Internet zu versorgen. „Intelsat führt regelmäßig strategische Gespräche mit potenziellen Partnern und kommentiert den Inhalt oder das Ergebnis dieser Gespräche nicht öffentlich“, so Intelsat laut Bloomberg in einer per E-Mail übermittelten Erklärung.

