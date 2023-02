Das luxemburgische Unternehmen startet mit günstigen Prognosen und einer neuen Satellitengeneration ins laufende Jahr.

Weltraum

SES steigert den Umsatz auf knapp zwei Milliarden Euro

Das luxemburgische Unternehmen startet mit günstigen Prognosen und einer neuen Satellitengeneration ins laufende Jahr.

(he) – „Ich bin zufrieden mit unserer Geschäftstätigkeit und den daraus resultierenden Ergebnissen im Jahr 2022“, so Steve Collar, Geschäftsführer des Satellitenbetreibers SES, für den das vergangene Jahr ein durchaus erfolgreiches war. So konnte der Umsatz laut Geschäftsbericht auf 1,94 Milliarden und damit um neun Prozent gesteigert werden.

Gewinn leicht gesteigert

Unterm Strich hat das Unternehmen damit ein Plus beim Vorsteuerergebnis von rund 1,1 Milliarden Euro erwirtschaftet, was immerhin 1,3 Prozent mehr als im Vorjahr entspricht. Netto allerdings blieben 189 Millionen Euro übrig - im Vorjahr waren es 323 Millionen Euro. Der Schuldenstand konnte damit weiter gesenkt werden, Aktionäre können laut SES mit einer Dividende von 50 Cent pro Aktie rechnen.

„Das Umsatzplus von neun Prozent ist vorwiegend auf die kräftige Erholung in den Bereichen Kreuzfahrt und Luftfahrt sowie die Übernahme von DRS GES zurückzuführen“, erklärt Collar. Bei dem von SES im vergangenen Jahr gekauften Unternehmen handelt es sich um das ehemalige Satellitengeschäft des US-Rüstungsunternehmens Leonardo DRS. Die Transaktion soll einen Wert von 450 Millionen US-Dollar gehabt haben.

Neue Satelliten füllen die Auftragsbücher

Ebenfalls als Erfolg gewertet werden das neue geostationäre Satellitensystem SES-17 und die im Dezember erstmals ins All geschossen Satelliten der neuen Generation O3b mPOWER. SES-17 ist über Amerika im Betrieb und unterstützt das Luftfahrt-Netzwerk von Thales. O3b mPOWER dient unter anderem dazu, Flugzeuge, Schiffe, Bohrinseln und Katastrophengebiete mit Internet zu versorgen. Für beide System liegen nach Auskunft von SES Aufträge im Wert von mehr als einer Milliarde US-Dollar vor.

„Der erfolgreiche Start unserer ersten beiden O3b-mPOWER-Satelliten ebnet zusammen mit den beiden bevorstehenden Starts den Weg für eine erste Aufnahme des kommerziellen Dienstes zum Ende des dritten Quartals 2023“, so der CEO. „Vorbehaltlich der Zustimmung des Parlaments soll dieses Programm bis zu 195 Millionen Euro für O3b-mPOWER-Dienste zur Unterstützung von Luxemburg und seinen Partnern generieren“, erklärt er. Im C-Band-Projekt (5G-Netz in den USA) erwarten die Betzdorfer bis Ende 2023 die Einnahme der verbleibenden Zahlung von drei Milliarden US-Dollar.

