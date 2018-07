SES-Tochter O3b erhält zahlreiche Frequenzen in den USA - Kooperation mit Intelsat bei 5G-Netz.

SES setzt zum Höhenflug an

Pierre LEYERS SES-Tochter O3b erhält zahlreiche Frequenzen in den USA - Kooperation mit Intelsat bei 5G-Netz.

Trotz bedeutender kommerzieller Erfolge seit ihrem Börsengang 1999 hat es die SES fast nie geschafft, den Wert ihrer Anteile über den Emissionspreis zu heben. Nach langer Durststrecke kommt jetzt Bewegung in den Kurs des Betzdorfer Satellitenbetreibers.

In den Papieren der SES steckt seit einigen Wochen wieder Fantasie. Innerhalb eines Monats ist der Kurs der „Fiduciary Depositary Receipts“ (mit einer A-Aktie des Unternehmens hinterlegte Zertifikate) der SES von 15 Euro auf 18 Euro gestiegen, ein Sprung von 20 Prozent. Glaubt man den Analysten von Morgan Stanley, könnte dies erst der Beginn eines Höhenflugs sein.



3. März 2018: Von der Startbasis von Arianespace in Kourou aus bringt eine Soyouz-Rakete vier Satelliten der SES-Tochter O3b auf Orbit. FOTO: ARIANESPACE

Spannend an dieser Entwicklung ist die Tatsache, dass die neue Dynamik an der Börse nicht von dem Brot- und Buttergeschäft mit der bekannten Astra-Satellitenflotte stammt, sondern durch die in einem viel niedrigeren Orbit kreisenden MEO*-Satelliten der SES-Tochter O3b. Vor kurzem hat die amerikanische Telekommunikationsbehörde FCC der SES mehrere Starts genehmigt, wodurch die ganze Branche in die Höhe katapultiert wurde. Durch die Entscheidung der US-Behörden ist immer mehr Anlegern deutlich geworden, was für ein schnell expandierendes Business die Satelliten- und Weltraumtechnologie ist.



42 zusätzliche Frequenzen



Die FCC hat der SES Frequenzen für 42 zusätzliche Satelliten zugeteilt. Die Trabanten können sich nicht nur in der üblichen Umlaufbahn um den Äquator bewegen, sondern dazu in einem 90 Grad-Winkel von Pol zu Pol. SES betreibt bereits erfolgreich das einzige nicht geostationäre Breitbandsystem unter Verwendung von zwölf MEO-Satelliten, die Konnektivität mit niedriger Latenz und hohem Durchsatz bereitstellen, und wird 2018 und 2019 weitere acht MEO-Satelliten in Betrieb nehmen.



MEO-Satelliten befinden sich auf einer etwa 8 000 km von der Erde entfernten Umlaufbahn – viermal näher an der Erde als geostationäre (GEO) Satelliten – und bieten Konnektivität mit geringer Latenz und einer mit Glasfaserverbindungen vergleichbaren Leistung.



„Die anderen drei Milliarden“

Während bislang vor allem große, schwere, mehrere hundert Millionen Dollar teure Telekommunikationssatelliten zum Einsatz kamen, die in 36 000 Kilometer Höhe über der Erde positioniert wurden, drängen nun die kleineren, billigeren Satelliten mit Elektroantrieb in den Markt. Da sie in niedrigeren Umlaufbahnen fliegen, können sie schneller auf Befehle reagieren, weil die Funksignale kürzer unterwegs sind.



Ein mittléerer Orbit ist der ideale Kompromiss zwischen Latenz und geografischer Abdeckung. Mit der neuen Generation der von Boeing gebauten m-POWER-Satelliten hat O3b die Nase vorn. (Fotomontage: O3b m-POWER)





Die ursprüngliche Idee, der Bevölkerung in Entwicklungs- und Schwellenländern Zugang zur Breitband-Technologie zu bieten, hat sich mittlerweile mit der Entwicklung des kommenden Mobilfunkstandards 5G zu einem Geschäftsfeld mit völlig neuen Möglichkeiten entwickelt. Inzwischen zeichnet sich ein regelrechter Wettlauf darüber ab, wer am schnellsten die bislang in Internet-Funklöchern lebenden Menschen mit Datendiensten versorgen kann. O3b ist dabei gut aufgestellt, denn die neuen, von Boeing konstruierten O3b-mPower-Trabanten, die ab 2021 starten sollen, werden eine beispiellose Abdeckung auf einer Fläche von fast 400 Millionen Quadratkilometern bieten, was vier Fünfteln der Erdoberfläche entspricht.

„Internet der Dinge“ per Satellit

Der Enthusiasmus der Aktienanalysten für das Projekt beruht auch auf der Tatsache, dass es SES und dem Rivalen Intelsat gelang, ihre Kräfte zu bündeln und gemeinsam der US-Regulierungsbehörde Anfang des Jahres ein Angebot zu unterbreiten. In der Zwischenzeit hat die Behörde in einer ersten Abstimmung grünes Licht für das Projekt gegeben, zu dem sich mittlerweile auch der französische Betreiber Eutelsat gesellt hat.

Allein für die SES haben Analysten von Morgan Stanley mögliche Gewinne von 2 bis 5 Milliarden Euro durch das Geschäft mit US-Mobilfunkanbietern vorausgesagt. Die für den ultraschnellen Standard 5G notwendigen C-Band-Frequenzen werden schon seit einigen Jahren von den Satellitenbetreibern genutzt, die sie gegen eine saftige Entschädigung den Mobilfunkanbietern überlassen könnten. Die 5G-Technologie, deren erste Anwendungen in Luxemburg für 2020 geplant sind, wird als entscheidender Schritt zum „Internet der Dinge“ angesehen, mit seinen vernetzten Maschinen und Geräten.

* MEO steht für „Medium Earth Orbit“, ein Satellitenorbit in einer Höhe zwischen etwa 1 000 und 30 000 km.