Militärsatelliten

SES kauft das Satellitengeschäft von US-Rüstungsunternehmen

Luxemburgs Satellitenbauer SES verstärkt seine Beziehungen zum US-Pentagon mit einem 410-Millionen-Euro-Kauf.

(mab) - SES kauft das Satellitengeschäft von DRS Global Enterprise Solutions (GES), einer in den USA ansässigen Tochtergesellschaft des US-Rüstungsunternehmens Leonardo DRS. Das teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Das Geschäft soll in die US-Tochtergesellschaft des luxemburgischen Unternehmens, SES Government Solutions, integriert werden. Die Transaktion im Wert von 450 Millionen Dollar wurde von den Verwaltungsräten beider Unternehmen genehmigt und muss noch von den Aufsichtsbehörden abgesegnet werden. In der zweiten Hälfte dieses Jahres soll der Kauf abgeschlossen sein.

SES Government Solutions, oder SES GS, bedient ausschließlich Kunden der US-Regierung. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Reston, Virginia, rund 20 Autominuten vom Pentagon entfernt.

Kritik an Drohneneinsätzen

SES GS ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der luxemburgischen Muttergesellschaft SES. Der luxemburgische Staat hält direkt und indirekt ein Drittel der Anteile an SES. Oppositionsparteien wie Déi Lénk kritisieren seit Langem die implizite Unterstützung Luxemburgs für die von den USA mit SES-Satellitenkapazitäten durchgeführten Reaper- und Predator-Drohneneinsätze. Die Muttergesellschaft von Leonardo DRS, die in Italien ansässige Leonardo SPA, steht derzeit wegen umstrittener Rüstungsaktivitäten auf der schwarzen Liste des luxemburgischen Pensionsfonds für Investitionen.

Das US-Satellitengeschäft von Leonardo hat einen voraussichtlichen Jahresumsatz von über 250 Millionen Dollar. SES erwartet, dass sich der Umsatz durch die Kombination des Satellitengeschäfts von Leonardo DRS und SES GS verdoppeln wird. Nach Angaben des luxemburgischen Satellitenbetreibers zeigen Untersuchungen, dass sich die weltweiten Umsätze mit Regierungsdiensten bis 2030 fast vervierfachen werden, da die Nachfrage nach Konnektivitätsdiensten zur Unterstützung einer Vielzahl von Regierungsanforderungen, wie Nachrichten-, Überwachungs- und Aufklärungsdienste sowie mobile Kommunikation, steigt.

