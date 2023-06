SES gibt Rücktritt von CEO Steve Collar bekannt

Ruy Pinto, derzeit Chief Technology Officer von SES, wird die Rolle des Generaldirektors übernehmen, bis ein neuer Nachfolger gefunden ist.

Raumfahrtsektor

Dieser Artikel erschien zuerst bei „Virgule“.



Am Montag gab das Unternehmen SES in einer Pressemitteilung bekannt, dass CEO Steve Collar Ende Juni 2023 aus dem Amt scheiden wird, um sich anderen beruflichen und persönlichen Projekten zu widmen. Die Suche nach einem Nachfolger ist bereits im Gange und Ruy Pinto, derzeit Chief Technology Officer von SES, wird die Rolle des CEO übernehmen, bis die Stelle neu besetzt ist.

Das SES ist seit 1985 in Luxemburg ansässig und mit einem Umsatz von über zwei Milliarden Euro der weltweit größte Anbieter von satellitengestützten Telekommunikationsdiensten. Das Unternehmen mit Sitz in Betzdorf verfügt außerdem über eine Flotte von mehr als 70 Satelliten in geostationärer Umlaufbahn. Diese Satelliten übertragen fast 8.500 Fernseh- und Radiokanäle, darunter mehrere Tausend in hoher oder sehr hoher Auflösung, an über 361 Millionen Haushalte weltweit.