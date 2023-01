Dem Satellitenbetreiber stehen hohe Investitionskosten ins Haus. Ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Rekordhöhe kommt wie gerufen.

SES erhält 300 Millionen Euro für neues Satellitenprogramm

Thomas KLEIN Dem Satellitenbetreiber stehen hohe Investitionskosten ins Haus. Ein Darlehen der Europäischen Investitionsbank in Rekordhöhe kommt wie gerufen.

(ThK) - Es ist das größte Darlehen, das die Europäische Investitionsbank (EIB) jemals einem Unternehmen in Luxemburg gewährte. 300 Millionen Euro erhält der Satellitenbetreiber SES über eine Laufzeit von sieben Jahren, um drei neue Kommunikationssatelliten zu beschaffen.

Damit will das Unternehmen aus Betzdorf fortschrittliche Übertragungs- und Breitbanddienste für Westeuropa, Afrika und den Nahen Osten anbieten, wie der Betrieb am Mittwoch auf einer Pressekonferenz bekannt gab.

Nächste Generation bedeutet mehr Flexibilität

SES bestellt im Rahmen des EIB-geförderten Projekts drei Satelliten für Video-Übertragung und Netzdienste bei Thales Alenia Space. Bei zwei davon handele es sich um vollständig softwaredefinierte Satelliten der nächsten Generation, so das Unternehmen. Der Vorteil sei eine höhere Flexibilität; Einstellungen können im Orbit umgestellt und an die Anforderungen der Kunden angepasst werden. Auch die genaue Position in der Erdumlaufbahn kann nachträglich verändert werden.

Sandeep Jalan, Chief Financial Officer von SES (links) und EIB-Vizepräsident Kris Peeters arbeiten in dem Finanzierungsprojekt zusammen. Foto: EIB

Der Start der drei Satelliten, die vom SES-Sitz in Luxemburg aus betrieben werden, ist für 2024 geplant. „Diese Satelliten der nächsten Generation eignen sich auch für die ambitioniertesten Pläne von Unternehmen und Staaten in Europa und darüber hinaus, weil sie den Schritt in die neue Ära der Netzwerk-Konnektivitätsdienste unterstützen“, sagte Sandeep Jalan, Chief Financial Officer von SES. Die Satelliten werden bestehende Systeme im geostationären Orbit ersetzen, die das Ende ihrer Lebensdauer erreicht haben.



Diversifikation der Finanzierung

Das Darlehen deckt dabei nur knapp die Hälfte der Investitionskosten für das Projekt ab, betont Sandeep Jalan gegenüber dem „Luxemburger Wort“. Der Sektor für Satellitenkommunikation steht derzeit unter enormem Veränderungsdruck. Für die nächsten fünf Jahre hat SES Investitionsgaben von fast 2,7 Milliarden Euros veranschlagt. Finanziert wird das bisher überwiegend durch Banken und Anleihen. „Die Übereinkunft mit der EIB ist ein wichtiger Schritt für uns, weil wir dadurch unsere Finanzierungsquellen diversifizieren“, sagt Jalan.

Für kommerzielle Banken sei es keine offensichtliche Wahl, Weltraumfirmen zu finanzieren, sagt EIB-Vizepräsident Kris Peeters. „Die Projekte sind sehr kapitalintensiv, während die Kapitalrendite nicht die Gleiche ist wie bei anderen wirtschaftlichen Aktivitäten. Gleichzeitig ist das Risiko höher“, so Peeters. Deswegen komme die EIB ins Spiel.

Das Volumen des Vertrags zeige, welche strategische Bedeutung der Weltraumsektor für die EIB und die Europäische Union habe. Die Europäische Kommission hat in der Vergangenheit mehrfach betont, wie wichtig die Unabhängigkeit Europas im Weltraum sei. Als Bank der Kommission sei es auch die Aufgabe der EIB, diese Ambitionen mitzufinanzieren, betont Peeters.

Der Finanzierungsbeitrag für SES entspreche auch dem von der Europäischen Kommission angestrebten Ziel der „Gigabit-Gesellschaft“, in der bis 2025 alle europäischen Privathaushalte über eine Internetanbindung mit mindestens 100 Megabit pro Sekunde verfügen sollen, lässt die EIB überdies in ihrer Pressemitteilung verlauten.

