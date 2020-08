Die SES kündigte unlängst Standortschließungen für Luxemburg an. Letzte Woche dann die Kehrtwende: Ein Beschäftigungsschutzplan wurde verabschiedet. Die Restrukturierung des Unternehmens ist damit aber nicht vom Tisch.

Wirtschaft 4 Min.

SES-Chef: „Die Umstrukturierung betrifft alle Standorte“

Marco MENG Die SES kündigte unlängst Standortschließungen für Luxemburg an. Letzte Woche dann die Kehrtwende: Ein Beschäftigungsschutzplan wurde verabschiedet.

Trotz des Beschäftigungsplans: Die Restrukturierung des Unternehmens ist damit aber nicht vom Tisch, erklären SES-Chefs Steve Collar und Sandeep Jalan im Gespräch mit dem „Luxemburger Wort“.

Steve Collar, vom Sozialplan zum Plan, Arbeitsplätze zu halten: Woher der Sinneswandel? Hat der Aktionär Staat Druck gemacht?



Nein. Wir durchlaufen gerade ein Programm zur Umgestaltung der gesamten Organisation und müssen dabei die Frage beantworten, wie strukturieren wir unser Video- und Netzwerkgeschäft, wie stellen wir sicher, dass wir Innovationen weiterhin auf die richtige Art und Weise unterstützen? Wie stellen wir sicher, dass wir uns wirklich auf die Dinge konzentrieren, die wir sehr gut machen, und dass wir keine Zeit mit Dingen verschwenden, die nicht viel Wert generieren.

Möchte SES mit der Umstrukturierung zukunftstauglich machen: Konzernchef Steve Collar Foto:Guy Jallay

Das bedeutet auch, dass wir einige Umstrukturierungen vornehmen, und zwar an jedem Standort.

Die Umstrukturierung geht also weiter?

S.C.: Ja, auch hier in Luxemburg, wo wir schon ziemlich früh in diesem Prozess alle Mitarbeiter sowie die Personaldelegationen eingebunden haben. Ursprünglich dachten wir, ein Sozialplan wäre der beste Weg, damit wir die notwendigen Veränderungen vornehmen können.

Letztendlich stellt sich heraus, dass die beste Struktur durch den Sicherungsplan entsteht, der nun beschlossen wurde. Er ermöglicht es uns immer noch, die notwendigen Veränderungen vorzunehmen, aber auf eine Art und Weise, die den Arbeitnehmern mehr Flexibilität gibt, zum Beispiel durch Umsetzung von Arbeitsteilung oder für andere Mitarbeiter die Möglichkeit des Vorruhestands.

Dass Standorte geschlossen werden, dabei bleibt es also?

S.C.: Ja, wir werden Büros in London, in Zürich, Warschau und Brüssel schließen und Standorte anderswo auf der Welt verkleinern.

Einige der betroffenen Personen werden zum Hauptstandort nach Luxemburg kommen. Insgesamt gehe ich deshalb davon aus, dass wir am Ende in Luxemburg sogar mehr Menschen beschäftigen werden als heute, indem wir die Anzahl der Leute erhöhen, die sich auf die Dinge konzentrieren, die uns in Zukunft erfolgreich machen werden, und auch Wege finden, wie wir dort, wo wir zu viele der Fähigkeiten haben, die wir nicht brauchen, vorankommen.

Sandeep Jalan, letzte Woche zeigte die Halbjahresbilanz einen deutlich niedrigeren Gewinn.

Der Nettogewinn betrug in der Tat knapp 50 Prozent von dem in der ersten Hälfte des letzten Jahres. Das sind etwa 86 Millionen Euro. Im Wesentlichen kommt es von einmaligen Posten, zum Beispiel die Restrukturierungskosten von 40 Millionen Euro und Investitionen in das C-Band Projekt in den USA, das uns etwa Einnahmen von vier Milliarden Dollar verspricht.

SES denkt über Aufspaltung nach Luxemburger Satellitenbetreiber muss viel in die Wachstumssparte „SES Networks“ investieren, während das klassische Fernsehsatellitengeschäft stagniert – aus beiden Segmenten könnten zwei eigene rechtliche Einheiten entstehen.

Darum sind wir zufrieden mit dem ersten Halbjahr, auch angesichts des derzeitigen Umfelds, denn die Geschäftsfelder Luftfahrt, Kreuzfahrten sowie Sport und Veranstaltungen stehen für rund zwölf Prozent unseres Konzernumsatzes. Wir haben also viele Herausforderungen.

Warum ist die Sparte Video – das traditionelle Geschäft mit Fernsehsatelliten – so schwach?

S.C.: Was das Video-Segment betrifft, das wir seit fünfunddreißig Jahren erfolgreich betreiben, ist das nach wie vor ein unglaublich wichtiger Teil unseres Geschäfts. Aber wir müssen auch erkennen, dass sich der Markt in den letzten fünf Jahren sehr stark geändert hat.

Seit Mai Finanzchef des Luxemburger Vorzeigeunternehmens SES: Sandeep Jalan Foto: SES

Darum erwarten wir von unserem Videogeschäft kein nennenswertes Wachstum, allerdings bleibt es unglaublich groß und profitabel. Und wir werden in diesem Markt auch weiterhin der größte Anbieter bleiben. Darum investieren wir nun stark in das Wachstumsgeschäft Netzwerke, ein starkes, solides Geschäft, das sehr profitabel ist.

Networks erwirtschaftete einen Halbjahresumsatz von 379,4 Millionen Euro. Welches Umsatzvolumen trauen Sie der Geschäftssparte zu?

S.C.: Wir haben letztes Jahr ungefähr, ich glaube, 750 Millionen Euro erreicht. Ich wäre enttäuscht, wenn wir nicht in der Lage wären, diese Summe innerhalb eines Zeitraums von fünf bis sieben Jahren zu verdoppeln. Und ich glaube, wir haben alle Instrumente, die uns das ermöglichen.

Auf das Jahr hochgerechnet, befindet sich die Aktie von SES dennoch mit 51 Prozent im Minus. Was sagen Sie den Aktionären?

S.C.: Ich denke, dass der heutige Kurs nicht den wahren Wert des Unternehmens widerspiegelt. Viele Faktoren spielen eine Rolle, zum Beispiel, dass wir unsere Dividende zu Beginn des Jahres reduziert haben. Jetzt hatten wir ein solides erstes Halbjahr. Wenn wir weiterhin gute Ergebnisse liefern, zeigen wir den Aktionären, dass das Netzwerkgeschäft weiter wachsen wird und dass wir das Geschäft auf die richtige Art und Weise führen.

Wenn man weiter in die Vergangenheit zurückblickt, sieht man aber auch, dass ein großer Teil des Wertes im Aktienkurs auf Spekulationen über das wahrscheinliche Ergebnis des C-Band-Markts (5G-Markt in den USA, d. Red.) zurückzuführen war. Es bietet uns ein Volumen von vier Milliarden, aber zu einem bestimmten Zeitpunkt spekulierte der Markt, dass dies allein für uns einen Wert von 15 Milliarden oder 20 Milliarden haben könnte.

Zeigt der Sparplan „Simplify and Amplify“ denn schon Erfolge?

S.J: Unser Programm zur Kostensenkung in Höhe von 40 bis 60 Millionen Euro ist etwa zwei Monate alt, und ja, wir sehen schon Einsparungen von einigen Millionen Euro.

Wie sieht es aus mit der Überlegung, aus SES zwei Firmen zu machen?

S.C.: Wir sprachen darüber im März, als wir sagten, dass wir uns mit der Idee befassen würden. Ich denke, dass die Trennung in die Sparten Networks und Video aus verschiedenen Gründen gut wäre.

Erstens, um Investoren mehr Einblick in das Geschäft zu geben. Zweitens, um den operativen Fokus wirklich auf jedes einzelne Geschäft zu lenken. Und dann drittens, um uns eine zusätzliche Art von strategischen Optionen zu geben. Wahrscheinlich zwei Drittel des Weges an der Arbeit daran haben wir bislang zurückgelegt. Wir werden die Analyse in der zweiten Jahreshälfte abschließen, und dann werden wir mit dem Ergebnis an die Öffentlichkeit treten.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.