SES auf der Zielgeraden

Sojus-Rakete bringt nächste O3b-Satelliten von Französisch-Guiana aus in den Orbit. Mit Link zum Live-Video.

(MeM) - SES schickte am Donnerstag von Kourou in Franz-Guiana aus vier weitere O3b-Satelliten mit einer Sojus-Rakete ins All. Damit beginnt die nächste Phase für den Luxemburger Satellitenbetreiber SES.

„Wir sehen dies als einen weiteren Beweis dafür, dass wir in der Lage sind, die weltweit einzige funktionierende nicht-Geo-Hochleistungs-Breitbandflotte mit glasfaserähnlicher Geschwindigkeit zu starten, zu betreiben und auszubauen“, teilt der Luxemburger Satellitenbetreiber dazu mit.



„Und wir sind bereit für den nächsten Quantensprung, denn O3b mPower wird gerade bei Boeing in Kalifornien gebaut. Die ersten Terabit-Konstellation sollen 2021 in den Orbit geschossen werden.“



Die O3b-Satelliten sind besondere Kommunikationssatelliten und werden in der Mittleren Erdumlaufbahn in einer Höhe von 8000 Kilometern ausgesetzt.

Die von Thales Alenia Space gebauten Satelliten versetzen SES in die Lage, größere Kapazität, verbesserte Abdeckung und größere Leistungsstärke auf den Markt zu bringen. Mit dem O3b-System sollen Schwellen- und Entwicklungsländer per Satellit schnelle Internet-Verbindungen erhalten.

SES hatte den Anteil an O3B Networks 2016 mit 20 Millionen US-Dollar von 49,1 auf 50,5 Prozent erhöht und dann den Rest für weitere 710 Millionen Dollar gekauft.

Die O3B-Internetsatelliten baut Thales. Foto: Thales