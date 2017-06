(pso) - Le directeur général de l'association des banquiers luxembourgeois (ABBL) Serge de Cillia multiplie les coups de fil aux rédactions ce jeudi matin pour annoncer l'apparition d'une "fumée blanche". "Habemus convention collective", clâme-t-il pour faire savoir, soulagé, que les partenaires sociaux se sont entendus sur un modèle annuel de convention collective du secteur bancaire comptant à la fois la reconduction de la prime de juin et une prime à la signature (nous l'annoncions hier) de 400 euros.



Le conseil d'administration de l'ABBL a pris acte ce matin de l'accord de l'Aleba, principal syndicat bancaire, et du LCGB sur la proposition émanant des patrons des banques de créer, exceptionnellement en 2017, une prime unique en lieu et place de l'augmentation linéaire de 1% proposée initialement par les syndicats. Elle avait été mise sur la table au cours du mois de mai et avait essuyé un refus net du patronat. L'ABBL avait menacé de supprimer jusqu'à la prime de juin faute d'accord.



Prime payée en juin?



Ce jeudi matin, seul l'OGBL ne s'est pas prononcé en faveur de la prime de 400 euros selon l'ABBL qui passera outre. "On va signer avec l'Aleba qui a la représentativité sectorielle", justifie Serge de Cillia.

L'ABBL convoquera une assemblée générale extraordinaire le 16 juin pour signer la nouvelle convention collective. Le lobby bancaire espère signer un avenant avec les syndicats le 22 juin, à la veille de la fête nationale, pour que la prime soit payée en juin.



La convention collective du secteur bancaire 2017 se base sur les modèles précédents. Elle est en passe d'être complètement revue dans le cadre de discussions entre les partenaires sociaux. L'ABBL espère qu'un texte émergera dans l'année.