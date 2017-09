(las) - Ab Ende Oktober fliegt Flybe jeden Tag außer samstags von Luxemburg nach Manchester. Die Direktflüge vom Findel nach Birmingham werden mit dem Beginn des Winter-Flugplans eingestellt, teilte der Flughafenbetreiber Luxairport am Dienstag mit.

Manchester sei ein bedeutender britischer Flughafen mit vielen internationalen Verbindungen, betonte der Geschäftsführer der Flughafengesellschaft, Johan Vanneste. „Daher ist es wichtig, dass der Flughafen Luxemburg mit einer derart gut etablierten Drehscheibe verbunden ist“, so Vanneste weiter.

Die Flüge starten jeweils um 21:10 Uhr in Luxemburg, der Rückflug von Manchester startet um 18:00 Uhr Ortszeit. Flybe bietet von Manchester zahlreiche Verbindungen in Großbritannien und Irland an. Einfach-Tickets sind ab 38 Euro auf der Webseite der Airline erhältlich.



Flybe bietet seit September 2016 Reisen ab Luxemburg, anfänglich waren es noch zwei Flüge in der Woche nach Manchester. Die Airline will sowohl Touristen als auch Geschäftsreisende anlocken.