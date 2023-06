Weitere Erhöhungen werden nicht ausgeschlossen - und das trotz vergleichsweise niedriger Inflation. Und auch Norwegen wurde wieder aktiv.

Finanzmarkt

Schweizer Notenbank erhöht Leitzins auf 1,75 Prozent

Weitere Erhöhungen werden nicht ausgeschlossen - und das trotz vergleichsweise niedriger Inflation. Und auch Norwegen wurde wieder aktiv.

(dpa) - Die Schweizerische Nationalbank (SNB) verschärft ihren Kampf gegen die hohe Inflation. Die Währungshüter hoben den Leitzins um weitere 0,25 Prozentpunkte auf 1,75 Prozent an, wie die SNB am Donnerstag mitteilte. Es sei zudem nicht auszuschließen, dass zusätzliche Zinserhöhungen nötig seien, um auf mittlere Sicht die Preisstabilität zu gewährleisten. Auch wenn die Inflation in den vergangenen Monaten deutlich zurückgegangen ist auf zuletzt 2,2 Prozent im Mai, liegt sie weiterhin über der von der SNB angepeilten Bandbreite von null bis zwei Prozent.



Die jetzige Zinserhöhung ist der fünfte Zinsschritt in Folge. Genau vor einem Jahr hatte die SNB die Zinsschraube mit einem Schritt um einen halben Prozentpunkt erstmals seit fünfzehn Jahren wieder etwas angezogen, danach folgten bis März drei weitere Erhöhungen.

Achte Zinserhöhung in Folge im Euroraum Die Europäische Zentralbank stemmt sich gegen die hohe Inflation und zieht die Zügel weiter an.

Und auch die Zentralbank Norwegens setzt ihren Kampf gegen die Inflation mit einer deutlichen Zinsanhebung fort. Der Leitzins steigt um 0,5 Punkte auf 3,75 Prozent, wie die Norges Bank am Donnerstag mitteilte. Die meisten Experten hatten mit einer Anhebung um 0,25 Punkte gerechnet. Die Notenbank stellte eine weitere Erhöhung für den August in Aussicht. Mit der strengeren Geldpolitik stemmen sich die Währungshüter gegen die Teuerung. Zuletzt war die Inflation nicht mehr gesunken, sondern sogar etwas gestiegen. Auch andere Zentralbanken haben im Kampf gegen Inflation die Zinsen erhöht, etwa die EZB und zuletzt am Donnerstag die Schweizerische Nationalbank.



Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.