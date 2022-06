Wegen einer Störung bei der Flugsicherung ist der Schweizer Luftraum am Mittwoch gesperrt worden. Auch Flüge aus Luxemburg sind betroffen.

Technische Störung

Schweizer Luftraum gesperrt - auch Findel-Flüge betroffen

Wegen einer Störung bei der Flugsicherung ist der Schweizer Luftraum am Mittwoch gesperrt worden. Auch Flüge aus Luxemburg sind betroffen.

(dpa/dme) – Nach einer Störung bei der Schweizer Flugsicherung Skyguide ist der Luftraum über der Schweiz gesperrt. Zahlreiche Flugzeuge, die in Zürich oder Genf landen sollten, werden seit den frühen Mittwochmorgen in Nachbarländer umgeleitet. Es handele sich um eine technische Störung, teilte Skyguide mit. „Wir gehen nicht von einem Cyberangriff aus“, sagte der Sprecher von Skyguide, Vladi Barrosa, der Deutschen Presse-Agentur. Es gehe um ein Hardwareproblem im IT-Netzwerk.

Der gesamte Luftraum sei aus Sicherheitsgründen geschlossen worden. Nicht nur Starts und Landungen, sondern auch Überflüge finden nicht statt, wie Barrosa sagte. Wie viele Flüge betroffen waren, konnte er nicht beziffern. Auf jeden Fall treffe es die morgendliche Welle der Europaflüge zwischen Genf und Zürich und dem Umland, sowie frühe Ankünfte aus den USA.

Wir können Ihnen diesen Inhalt nicht zeigen. Sie haben nicht zugestimmt, dass diese eingebetteten Inhalte von twitter angezeigt werden. Klicken Sie hier , um Ihre Einstellungen zu ändern, und laden Sie anschließend die Seite neu. Zustimmung erteilen

Besonders der Flugplan der Lufthansa-Tochter Swiss wurde in Mitleidenschaft gezogen. „Die anfliegenden Langstreckenflüge werden derzeit auf verschiedene Flughäfen in den Nachbarländern umgeleitet, unter anderem nach Lyon, Mailand und Wien“, teilte das Unternehmen mit. „Kurzstreckenflüge starten derzeit nicht.“ Die Airline sei bemüht, rasch Lösungen für die Passagiere zu finden.

Die Sperre werde bis zur Behebung des Problems aufrechterhalten, sagte der Skyguide-Sprecher. Wie lange das dauert, war vorerst unklar.

Software-Panne: 46 Lufthansa-Flüge gestrichen Wegen lückenhafter Computer-Informationen an die Fluglotsen hat die Flugsicherung die Kapazität im südwestdeutschen Luftraum gedrosselt. Flüge fallen aus und das Problem dauert an.

Auch Flüge am Findel sind von der Störung betroffen. So wurden die Luxair-Flüge nach Genf und Mailand sowie die Rückflüge nach Luxemburg abgesagt. Der SWISS-Flug LX750 aus Zürich ist derzeit als „Verspätet“ in der Ankunftsliste angeführt.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.