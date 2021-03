Am Montag wird sich ein Gericht in Paris in zweiter Instanz mit den Geschäften der Bank mit Steuerhinterziehern befassen.

Schweizer Bankkonzern UBS wehrt sich in Paris gegen Rekordbußgeld

(dpa) - Vor einem Pariser Berufungsgericht wird vom Montag (13.30 Uhr) an die Affäre um Geschäfte der Schweizer Großbank UBS mit Steuerhinterziehern neu aufgerollt. Das Geldhaus war vor gut zwei Jahren wegen dieser Geschäfte in Frankreich mit einem Rekordbußgeld von mehr als 3,7 Milliarden Euro bestraft worden.

Das Kreditinstitut legte nach dem Urteil Berufung ein; es habe stets Vorwürfe strafbaren Fehlverhaltens zurückgewiesen, hatte es damals geheißen. Die Bank half nach Angaben aus dem Verfahren der ersten Instanz vermögenden Franzosen, auf Schweizer Konten Milliardenbeträge vor dem Finanzamt zu verstecken.