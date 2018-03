Der Hof wir im Einvernehmen mit dem Betreiber Convis bis Ende des Jahres schließen müssen. Grund sind bauliche, technische und strukturelle Mängel.

Schweinezüchterei in Kuelbecherhaff wird geschlossen

(mth) - Die im Eischtal in der Nähe von Mariental gelegene Schweinezüchterei in Kuelbecherhaff wird bis Dezember 2018 schließen. Dies sei einvernehmlich vom Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz und dem luxemburgischen Betreiber Convis beschlossen worden, wie es in einer Mitteilung vom Mittwoch heißt.

Für eine "zukunftsorientierte und wirtschaftliche Nutzung der Anlage" seien die "baulichen, technischen und strukturellen Grundvoraussetzungen nicht mehr gegeben", so weiter.

In den kommenden Wochen wollen die staatlichen Stellen zusammen mit Convis die Maßnahmen zur Schließung der Anlage vorbereiten. Das Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Verbraucherschutz und Convis wollen auch in Zukunft eng zusammenarbeiten, um "das vorhandene Know-how und Potential der nationalen Schweineproduktion" zu erhalten und zu fördern, steht in der Mitteilung.