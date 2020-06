Die Bausparkasse löst ihre Niederlassung im Großherzogtum nach 29 Jahren auf. Bestehende Vertragsbeziehungen will Schwäbisch Hall aber aufrechterhalten.

Schwäbisch Hall nimmt in Luxemburg keine Neukunden mehr an

(jt) - Die Bausparkasse Schwäbisch Hall stellt ihr Geschäft mit Neukunden in Luxemburg ab dem Jahr 2021 ein. Als Gründe nennt das Unternehmen die seit langem anhaltende Niedrigzinsphase sowie hohe Investitionen, die für einen Weiterbetrieb des Neukundengeschäfts im Großherzogtum notwendig gewesen wären. Die bestehenden Vertragsbeziehungen mit den 57.000 Kunden in Luxemburg bleiben aber weiterhin aufrecht, versichert Schwäbisch Hall in einem Kommuniqué. Schwäbisch Hall kooperiert in Luxemburg mit den Banken ING, Raiffeisen und BGL BNP Paribas.

„Die Entscheidung, das Neugeschäft einzustellen und die Niederlassung in Luxemburg aufzulösen, ist uns nicht leicht gefallen“, wird der Vertriebsvorstand Peter Magel in der Pressemitteilung zitiert. „Aber um in Luxemburg weiterhin erfolgreich agieren zu können und den gewohnten hohen Standard für unsere Kunden und Kooperationspartner zu gewährleisten, wären jetzt erhebliche Investitionen erforderlich, um das Neugeschäft mit seinen regionalen Besonderheiten in unsere neue IT-Landschaft zu integrieren.“ Zudem hat das Bauspargeschäft für Konsumenten aufgrund der niedrigen Zinsen an Attraktivität eingebüßt.



Seit 1991 in Luxemburg aktiv

Bestehende Schwäbisch-Hall-Kunden in Luxemburg könnten weiterhin von "allen Vorteilen" des Bausparens, inklusive der steuerlichen Förderung, profitieren. Die Kunden würden auch in Zukunft in deutscher und französischer Sprache durch Schwäbisch Hall betreut. Die 25 betroffenen Mitarbeiter sollen innerhalb der Gruppe neue Angebote erhalten.

Schwäbisch Hall ist seit 1991 mit einer Niederlassung in Luxemburg aktiv und betreut in Luxemburg ein Bausparvolumen von 4,6 Milliarden Euro. Neben BHW und Wüstenrot ist Schwäbisch Hall eine von nur drei in Luxemburg zugelassenen Bausparkassen. Die Aktiengesellschaft hat ihren Sitz in der gleichnamigen Stadt im deutschen Bundesland Baden-Württemberg und betreut allein in Deutschland mehr als sieben Millionen Kunden.

