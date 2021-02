Einkaufszentren, Shopping Malls und Innenstadtläden: Seit dem Beginn der Corona-Krise steht der Einzelhandel verstärkt unter Druck.

"Schocktherapie" für Gewerbeimmobilien

Nadia DI PILLO Einkaufszentren, Shopping Malls und Innenstadtläden: Seit dem Beginn der Corona-Krise steht der Einzelhandel verstärkt unter Druck.

In den vergangenen Jahren hat sich das kommerzielle Angebot in Luxemburg deutlich verbessert. Ziel war es, den Ansprüchen und Erwartungen der Luxemburger Einwohner gerecht zu werden, die Kaufkraft der Grenzgänger zu berücksichtigen und Einkäufer jenseits der Grenzen anzulocken. Dieses Ziel wurde erreicht: Luxemburg verfügt derzeit über 1,2 Mio Quadratmeter Verkaufsfläche. Allein im Jahr 2019 haben zwei neue Einkaufsriesen ihre Türen geöffnet: das Shopping Center Cloche d'Or und Royal Hamilius. „Mit 169 Quadratmetern pro 1 000 Einwohner liegt Luxemburg europaweit an der Spitze“, sagt Angélique Sabron, Managing Director & Head of Markets Luxembourg bei JLL.

2020 belief sich die Anzahl der Einkaufszentren mit mehr als 5 000 Quadratmetern auf 33, „was im Verhältnis zur Größe des Landes enorm ist“. Hinzu kommen die Geschäfte im Stadtzentrum der Hauptstadt, das Bahnhofsviertel, die Escher Einkaufsstraße, Belval Plaza und viele andere Standorte. „Man kann durchaus sagen, dass Luxemburg ausgebucht ist“.

Diese Entwicklung mag laut Angélique Sabron widersprüchlich erscheinen, „da man weiß, dass einige Händler bereits vor der Krise schwer zu kämpfen hatten, vor allem aufgrund der teilweise sehr hohen Mieten, dem disruptiven Einfluss des Internethandels und den strukturellen Veränderungen des Konsumverhaltens“. Seit dem Beginn der Corona-Krise im März 2020 steht der Einzelhandel nun noch verstärkt unter Druck. „Während die großen Discounter großen Zulauf erfahren, müssen vor allem die Modegeschäfte um die Deckung ihrer Mieten kämpfen“, sagt Angélique Sabron.

Ein Rückgang von 77 Prozent

Die Pandemie führe zu einer Schocktherapie auf dem gewerblichen Immobilienmarkt, so JLL. Im Retail-Bereich sei das Jahr 2020 nur schwer mit dem Jahr 2019 zu vergleichen, das dank der Eröffnung des Shopping Centers Cloche d'Or ein Rekordjahr war. „Im Jahr 2020 belief sich das Transaktionsvolumen auf 23 155 Quadratmeter, was einem Rückgang von 77 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht. Über einen Zeitraum von fünf Jahren bedeutet dies einen Rückgang von 50 Prozent.

Man kann die Lage im Einzelhandel durchaus als dramatisch bezeichnen. Angélique Sabron

Rund 44 Prozent all dieser Transaktionen entfallen auf den Bereich „Retail Warehousing“ – dies entspricht einem Rückgang von 35 Prozent innerhalb eines Jahres. „Allerdings ist die durchschnittliche Transaktionsgröße im Vergleich zu den vergangenen fünf Jahren um 18 Prozent gestiegen“, sagt Dimitri Colignon, Direktor Retail Agency bei JLL. Dabei waren 2020 vor allem die Gruppen Delhaize und Lidl auf dem Luxemburger Markt sehr aktiv.

Rund 28 Prozent der Transaktionen machen die Einkaufszentren aus; das entspricht einem Rückgang von 91 Prozent gegenüber dem Rekordjahr 2019. „Traditionell wird dieses Segment von den großen Modeketten angetrieben.“ Die beiden größten Transaktionen in diesem Jahr wurden von New Yorker und C&A im Knauf Shopping Center in Pommerloch abgeschlossen.

Kaum neue Marken

Die sogenannten „High Streets“ machen einen Anteil von 28 Prozent aus. Dimitri Colignon beschreibt das Segment als „widerstandsfähiger“, da es jährlich nur um 13 Prozent zurückgegangen ist. Nach Branchen ergibt sich laut Angaben folgendes Bild: Die Supermärkte ragen mit einer Gesamtfläche von 7 652 Quadratmetern heraus, auf zweiter Stelle befinden sich die Modeketten mit 3 791 Quadratmetern und die Horesca-Branche folgt aut dem dritten Platz mit 2 938 Quadratmetern.

Weiter heißt es, dass im Jahr 2020 nur drei Projekte mit einer Gesamtfläche von 23 148 Quadratmetern auf den Markt gekommen sind. Es handelt sich dabei vor allem um den Shopping Park in Bettemburg und die Erweiterung des Knauf Shopping Centers in Schmiede. „Im Vergleich zum Rekordjahr 2019 bedeutet dies einen Rückgang der Projektauslieferungen um 83 Prozent“, sagt Dimitri Colignon. Wenig überraschend ist auch, dass sich nur wenige neue Marken in Luxemburg niedergelassen haben. Große internationale Gruppen wie etwa Zara, H&H oder Veritas haben ihre Präsenz in Luxemburg reduziert. Im Luxus-Segment ist Vuitton in die geschichtsträchtige Galerie „Carré Bonn“ eingezogen.

Laut Angaben von JLL ist die Leerstandsquote im Corona-Jahr 2020 gestiegen. „Das Angebot an Gewerbeflächen nimmt im Großherzogtum deutlich zu“, sagt Dimitri Colignon. Die Leerstandsquote liegt derzeit bei 7,4 Prozent – im Jahr 2019 waren es 6,4 Prozent. „In Luxemburg sind derzeit flächenmäßig 8,8 Prozent verfügbar. Allerdings ist dieser Aufwärtstrend seit mehreren Jahren in ganz Europa zu beobachten“, so Colignon. „Die Corona-Krise hat die Tendenz, die mit der Entwicklung des E-Commerce begonnen hat, lediglich verschärft“. Und: „Bislang hat sich der Online-Handel in Luxemburg noch nicht so exponentiell durchgesetzt wie in anderen Ländern, was an den kurzen Entfernungen zwischen den Wohnorten der Verbraucher und dem vielfältigen Angebot an Geschäften liegt.“

Auswirkungen auf Gewerbemieten

Die Corona-Krise hat schließlich auch Auswirkungen auf die Gewerbemieten. Die Neuverhandlungen zwischen Mieter und Vermieter zeigen dabei einen Abwärtstrend. „Wir liegen zwischen 10 und 15 Prozent unter dem Vorjahreswert“, räumt Dimitri Colignon ein. Aufgrund der zunehmenden Anzahl von Gewerbeflächen, die zur Miete angeboten werden, und der gegenwärtigen Situation im Einzelhandel, seien manche Eigentümer durchaus bereit, über Mietreduzierungen zu verhandeln. Derzeit liegen die Preise bei 20 Euro pro Quadratmeter im Monat für Einkaufshallen, 110 Euro für Flächen in Einkaufszentren und 150 Euro für Geschäfte in den Innenstädten.

