Schluss mit den weißen Flecken im Netz

T-Mobile will mit Hilfe der SpaceX-Satelliten für eine Grundversorgung beim Mobilfunk sorgen.

(AFP) - SpaceX-Satelliten sollen sich zukünftig direkt mit T-Mobile-Telefonen verbinden können, um Telefonnetze an den abgelegensten Orten jenseits der Reichweite von Mobilfunkmasten bereitzustellen. Das haben die Firma von Elon Musk und der deutsche Telekommunikationsriese nun bekannt gegeben.

Der neue Dienst, der die Tausenden von Starlink-Satelliten von SpaceX, die sich bereits im Orbit befinden, nutzen und auf bestehenden Telefonen funktionieren soll, wird zunächst ab Ende 2023 das Senden und Empfangen von SMS ermöglichen. Im nächsten Schritt folgen dann während Sprachdienste.

Hilfe für verirrte Wanderer

„Das Wichtigste ist, dass es bedeutet, dass es keine weißen Flecken mehr -nirgendwo auf der Welt- für Ihr Telefon geben wird“, sagte Elon Musk am Donnerstag bei einer Veranstaltung am SpaceX-Starbase-Standort in Texas. Der Dienst werde „Leben retten“, sagte der Milliardär und führte als Beispiel Wanderer an, die sich verirrt hätten und derzeit nicht in der Lage seien, Hilfe zu rufen.

Starten Passagier-Jets bald mit Elon Musks Starlink? Die Fluggesellschaft Delta Airlines ist in Gesprächen mit SpaceX, um die eigene Flotte mit dem Satelliten-Internet Starlink auszustatten.

Obwohl der Internetzugang über Satellit bereits seit mehreren Jahren möglich ist, benötigen die Nutzer derzeit noch spezielle Hardware, wie z.B. Starlink-Terminals. Der Dienst „wird nicht die Art von Bandbreite haben, die ein Starlink-Terminal haben würde, aber er wird es ermöglichen, Textnachrichten und Bilder zu senden, und wenn es nicht zu viele Menschen in der Mobilfunkzone gibt, könnten Sie sogar potenziell ein wenig Video haben“, argumentierte Elon Musk.

T-Mobile-Chef Mike Sievert sagte, er erwarte, dass der Dienst bei den meisten aktuellen Abonnementangeboten kostenlos enthalten sein werde. Es könne aber sein, dass Nutzer bei günstigeren Abonnements einen Aufpreis zahlen müssten.

Wie ein Mobilfunkmast im Himmel

Der Dienst werde zunächst Kunden in den USA angeboten, aber T-Mobile werde ihn in Zukunft voraussichtlich auch auf andere Märkte ausweiten, so Sievert. „Es ist, als würde man einen Mobilfunkmast in den Himmel stellen. Nur viel komplizierter.“

Der Wettbewerb auf dem Markt für satellitengestützte Internetzugänge nimmt schnell zu. Der Amazon-Gründer Jeff Bezos kündigte kürzlich an, dass er im Laufe der Zeit etwa 3.200 Satelliten starten wolle, während sich auch die Regierung in das Spiel einmischt. China plant den Start einer Konstellation von 13.000 Satelliten mit dem Namen Guowang, und die Europäische Union möchte bis 2024 etwa 250 Satelliten aufstellen.

