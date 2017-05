(las) - Das „Institut luxembourgeois de régulation“ (ILR) überwacht nicht nur die Telekommunikations-, Energie- und Postdienste, sondern zählt auch eine Schlichtung zwischen den Kunden und den Anbietern zu seinen Aufgaben. 2016 behandelte das ILR 80 Fälle, 18 weniger als 2015.



Die Telekommunikationsbranche war mit 76 Fällen am häufigsten vertreten. Dieses Jahr erwartet sich ILR-Direktor Luc Tapella einen deutlichen Anstieg aufgrund der Neuerungen beim Roaming.



Wer selbst eine Schlichtung anfragen will, muss einiges beachten. Zehn Fragen und Antworten.



In welchen Fällen kann ich mich an das ILR wenden?

Das ILR ist zuständig in allen Streitfällen mit Telekommunikationsanbietern (Mobiltelefon, Festnetz, Internet- und Fernsehanschluss), Energieunternehmen (Strom und Gas) sowie Postdienstleister. Ist der Verbraucher sich unsicher, kann er sich auch an den „Service national du Médiateur de la consommation“ wenden, der die Anfrage dann an die zuständige Stelle weiterleitet. Auch Unternehmen können das ILR um die Schlichtung bitten.

Was muss ich tun, bevor ich eine Schlichtung beantrage?

Wichtig ist zuerst beim Anbieter eine Beschwerde einzureichen, sobald es ein Problem gibt. Das kann per E-Mail sein oder aber besser mit einem eingeschriebenen Brief. Erhält man vom Anbieter innerhalb von zwei Wochen keine oder eine unbefriedigende Antwort, dann kann man beim ILR eine Schlichtung beantragen, betont Sophie Steichen, die Verantwortliche des „Service de Médiation“. Die schriftliche Beschwerde ist eine Bedingung, dass das ILR überhaupt die Anfrage annimmt.

Wo und wie kann ich meine Beschwerde einreichen?

Eine Anfrage zur Schlichtung kann online auf der Webseite des ILR oder per Post eingereicht werden. Die Formulare sind auf der Internetseite verfügbar.

Wie läuft das Verfahren ab?

In einem ersten Schritt sammelt der Schlichter schriftliche Stellungnahmen vom Kunden und vom Unternehmen ein. „Das Ziel ist, dass beide Seiten zusammen eine Lösung finden“, erklärt Sophie Steichen. Bleibt eine Einigung aus, kommt es zu einer Anhörung beim ILR. Der anwesende Schlichter nimmt Notiz von den Positionen der beiden Seiten. Wenn die Differenzen weiter bestehen, dann schlägt der Schlichter in einer dritten Phase eine Lösung vor.

In welcher Sprache muss ich das machen?

Luxemburgisch, Deutsch und Französisch zur Auswahl. Das Unternehmen und der Schlichter müssen die Sprache nutzen, in welcher der Kunde die Schlichtung beantragt hat.

Muss ich dazu in Luxemburg leben?

Nein, auch ein Kunde, der in einem EU-Land wohnt, kann eine Schlichtung anfragen.

Was kostet das?

Die Prozedur ist kostenlos. Wird das Verfahren per Postweg geführt, fallen allerdings Kosten für die eingeschriebenen Briefe an. Seit einigen Monaten können beide Parteien auch per E-Mail mit dem Schlichter kommunizieren.

Wie lange dauert die Schlichtung?

Das Verfahren dauert maximal 90 Tage. In vielen Fällen geht es aber schneller, so Sophie Steichen.

Wie sind die Erfolgsaussichten?

Vergangenes Jahr führte die Schlichtung in der Hälfte der Fälle zu einer Lösung. In 24 von 80 Verfahren wurde nach dem ersten Austausch eine Lösung gefunden.

Was passiert, wenn die Schlichtung scheitert?

Dem Kunden bleiben alle Optionen offen. Er kann sich an die ULC, das Europäische Verbraucherzentrum Luxemburg oder einen Anwalt wenden, so das ILR. Diese bieten anders als die Behörde einen rechtlichen Beistand. Es kommt so erst zum Gerichtsprozess, wenn alles scheitert.