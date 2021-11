Der Arbeitgeberverband UEL lehnt einen Gesetzentwurf ab, der den Zugang zur Kurzarbeit neu und dauerhaft regeln soll.

Neue Auflagen für Unternehmen

"Schädliche Reform" der Kurzarbeit

(mab) - Die Union des Entreprises Luxembourgeoises (UEL) bezeichnet einen Gesetzentwurf zur Kurzarbeit als „schädliche Reform“. Das teilte die UEL am Montag mit.

Der Verband begrüßt die kurzfristigen Covid-19-Maßnahmen, lehnt aber den Teil des Entwurfs ab, der den Zugang zur Kurzarbeit neu und dauerhaft im Arbeitsgesetzbuch regelt.

Neue Anforderungen für Unternehmen

Damit würden zusätzliche einseitige Anforderungen für Unternehmen kommen. Diese müssten unter Umständen etwa im Vorfeld einen Beschäftigungsplan mit den Gewerkschaften aushandeln, wie auch einen Ausbildungs- und einen Investitionsplan vorlegen.

Das sei „unrealistisch“, so Jean-Paul Olinger, Direktor der UEL. Es bestehe derzeit außerdem „keine Dringlichkeit“ für die weitergehende Gesetzesänderung, welche mit mehr Abstand von Covid-19 und in Absprache mit den Sozialpartnern hätten geregelt werden können, so Olinger.

