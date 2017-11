Par Pierre Sorlut

Banque Havilland réfute ce vendredi les révélations selon lesquelles l'établissement sis sur l'avenue Kennedy a fomenté une guerre financière contre le Qatar. Le média d'investigation «The Intercept» avait détaillé le 9 novembre des plans prêtés à la banque privée luxembourgeoise de déstabiliser l'économie du petit émirat du Golfe persique. «Banque Havilland avait prévu de faire baisser la valeur des obligations qataries et d'augmenter le coût de leur assurance avec pour ultime dessein de créer une crise monétaire qui épuise les réserves de liquidités du pays», est-il écrit sur la plateforme journalistique financée par le fondateur d'eBay Pierre Omidyar.

Les auteurs de l'article se basent sur des documents ayant appartenu à l'ambassadeur des Emirats arabes unis (EAU) à Washington, Youssef Al-Otaiba. «David Rowland [le fondateur de la banque] a longtemps entretenu des relations avec les autorités des EAU (...). La banque est notamment en train de monter une nouvelle institution financière [Anglo-Gulf Trade Bank] avec le fonds souverain du pays, Mubadala, selon des documents obtenus par The Intercept», lit-on encore.



Bureau à Dubai



La campagne de déstabilisation prétendument orchestrée depuis Dubai, où Havilland a un bureau depuis juin 2016, intervient dans un contexte d'isolement diplomatique et économique du Qatar dans la région. La pétromonarchie doit par ailleurs organiser la coupe du monde de football 2022.

Le média d'information qatarien Al Jazeera révélait lundi que l'Etat du Qatar avait ouvert une enquête. «Le Qatar a été averti du problème en juillet et a réexaminé la chose à la lumière des dernières parutions dans les médias», a expliqué le responsable de la communication du gouvernement Cheikh Saif bin Ahmed Al Thani dimanche dernier.



"Tiré par les cheveux"



Dans sa communication, Banque Havilland «dément fermement toute allégation de comportement incorrect». La banque dit «tenir à sa réputation» et «confirme qu'elle n'a jamais mis à exécution ni prévu de mettre en oeuvre les transactions financières mentionnées dans l'article».

Le plan est d'ailleurs qualifié de «tiré par les cheveux» et «semble avoir été monté par quelqu'un de très peu expérimenté et sur les marchés du crédit et de la monnaie», selon les termes de «The Intercept».

Nouveau CEO



Peter Lang a par ailleurs remplacé Jean-François Willems à la tête de Banque Havilland. Le changement n'a pas fait l'objet d'annonce officielle, mais est effectif «depuis le mois de juin», relate Peter Lang lui-même, contacté par téléphone hier. «Jean-François est monté d'un cran dans le groupe et a pris la direction de Havilland Group», explique le banquier allemand. La documentation disponible au registre de commerce ne l'atteste pas. M. Willems dirigeait l'établissement depuis son émancipation de Kaupthing Bank et le rachat des actifs par la famille Rowland en 2009.

La banque est née des cendres de l'établissement islandais pris dans la tourmente financière. La banque détenue et dirigée par la famille Rowland opère des filiales à Monaco, au Liechtenstein, aux Bahamas, en Russie et en Suisse (anciennement Banque Pasche). Banque Havilland emploie 125 personnes au Luxembourg et 114 dans ses filiales dont 40 en Suisse.

L'ancien managing partner de PwC Didier Mouget, 59 ans, a rejoint le conseil d'administration en février en même temps qu'Edmund Rowland, 32 ans.