Die Sberbank Europe AG, mit der die größte russische Bank einst nach Mitteleuropa expandieren wollte, steht vor der Insolvenz.

Wirtschaft 2 Min.

Folgen der Sanktionen

Sberbank Europe wird geschlossen

Die Sberbank Europe AG, mit der die größte russische Bank einst nach Mitteleuropa expandieren wollte, steht vor der Insolvenz.

(Bloomberg) - Die Wiener Tochter der Sberbank of Russia PJSC ist Geschichte. Die Sberbank Europe AG, mit der die größte russische Bank einst nach Mitteleuropa expandieren wollte, steht vor der Insolvenz. Ihre Töchter in Ex-Jugoslawien werden von lokalen Kreditinstituten übernommen. In Österreich, Deutschland, Tschechien und Ungarn wird der Betrieb eingestellt, Einleger werden entschädigt.

Angesichts der schärfer werdenden Sanktionen gegen Russland hatte bereits in der letzten Woche ein Run auf die Bank begonnen, obwohl die russische Mutter in Europa noch nicht mit Sanktionen belegt worden ist. In den Augen der europäischen Aufsicht hätten die Abbuchungen die Sberbank Europe jedoch bald in die Pleite getrieben. Bereits am Montag war deshalb ein fast vollständiger Auszahlungsstopp verhängt worden.

Einlagensicherung greift

Der größte Einlagensicherungsfall dürfte sich in Deutschland abspielen, wo das Institut als „Sberbank Direct“ rund 35.000 Kunden hat. In Österreich sind nur 120 Firmenkunden betroffen. Mangels deutscher Bankenlizenz ist für die Entschädigung von Einlagen bis zu 100.000 Euro finanziell die Einlagensicherung Austria zuständig. Die technische Abwicklung läuft über die Entschädigungseinrichtung deutscher Banken.

Wenn der Rubel nicht mehr rollt Etliche Bankkunden versuchen, wegen der unsicheren Lage ihre Sparguthaben in Sicherheit zu bringen.

Die Einlagensicherung hatte in den letzten Jahren bereits die Ausfälle der Commerzialbank, der ehemaligen Meinl Bank und der AutoBank zu verarbeiten. Sie hofft, einen Großteil der Kosten für die Sberbank Europe im Insolvenzverfahren eintreiben zu können. Aufgrund einer Übergangsregel stehen auch Institute mit einem eigenen Sicherungssystem wie die österreichischen Sparkassen mit der Erste Group Bank AG und die genossenschaftlichen Raiffeisenbanken in der Pflicht.

In Kroatien übernimmt die staatliche Hrvatska Postanska Banka das lokale Geschäft der Sberbank Europe für 71 Millionen Kuna (9,4 Millionen Euro), während in Slowenien die Nova Ljubljanska Banka übernimmt. AIK Banka übernimmt das Serbien-Geschäft. Im serbischen Teil von Bosnien und Herzegowina übernimmt zunächst die Regierung, im Rest der Föderation die ASA Banka aus Sarajevo.

„Run“ auf die Einlagen

Die russische Konzernmutter erklärte, sie sei mit einem Run auf die Einlagen konfrontiert gewesen und sei auf Anordnung der russischen Zentralbank nicht in der Lage gewesen, ihre Töchter mit Liquidität zu versorgen. Nach Ansicht der Moskauer Zentrale sollten die Vermögenswerte der Sberbank Europe die Einlagen abdecken.

Auch die Leiterin der Europäischen Abwicklungsbehörde, Elke König, hält die Vermögenswerte der Sberbank Europe für ausreichend zur Abdeckung der Einlagen. Ob diese für alle Verbindlichkeiten reichen, könne man noch nicht sagen, so König.

Töchtern der russischen Sberbank droht die Pleite Die Finanzsanktionen gegen Russland zeigen Wirkung: Die Bankenaufsicht erwartet, dass die Ableger des Instituts in Europa nicht überleben werden.

In Tschechien und Ungarn, wo die Aufsicht nicht der Europäischen Zentralbank und der Europäischen Abwicklungsbehörde untersteht, werden die Töchter ebenfalls in die Insolvenz geschickt. Für Einleger dort gelten bis 100.000 Euro ähnliche Regeln und Absicherungen wie in Österreich.