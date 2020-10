Die beiden Saturn-Filialen in Luxemburg werden im Juni 2021 zu Mediamarkt-Geschäften - zu Entlassungen soll es nicht kommen.

Saturn/Mediamarkt: Keine Entlassungen in Luxemburg

(SC) - Wie aus einer Mitteilung der Gewerkschaft OGBL hervorgeht, seien im Zuge des Restrukturationsplans bei Saturn/Mediamarkt keine Arbeitsplätze in Luxemburg betroffen. International seien allerdings rund 3500 Posten in Gefahr.

Ab dem 1. Juni 2021 werden die beiden Saturn-Geschäfte in Esch/Alzette und Luxemburg-Stadt, die rund 130 Angestellte beschäftigen, zu Mediamarkt-Filialen. Nach dieser Ankündigung im August organisierte die Gewerkschaft ein Treffen mit der Direktion der Gruppe Saturn Luxemburg, um in Erfahrung zu bringen, welche Änderungen damit auf die Angestellten zukommen könnten. Beide Unternehmen gehören zu der Muttergesellschaft MediaMarktSaturn.

Aus dem Treffen am Dienstag ging hervor, dass die Aktivitäten der Gruppe auch im Benelux-Gebiet neu organisiert werden. Dadurch stünden in der Großregion 450 Arbeitsplätze auf dem Spiel. Die Direktion habe der Gewerkschaft allerdings zugesichert, dass es in Luxemburg keine betriebsbedingten Entlassungen geben werde.

