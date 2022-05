Die Filialen in Belval und Luxemburg-Stadt bekommen einen neuen Namen. Kunden können dann auch über die Website von Mediamarkt bestellen.

Rebranding

Saturn-Märkte in Luxemburg heißen künftig Mediamarkt

Die Filialen in Belval und Luxemburg-Stadt bekommen einen neuen Namen. Kunden können dann auch über die Website von Mediamarkt bestellen.

(mab) – In Kürze tragen die beiden Saturn-Märkte in Belval und Luxemburg-Stadt den Namen Mediamarkt. Die Marken Saturn und Mediamarkt gehören beide zur Ceconomy-Gruppe und bieten das gleiche Produktsortiment und die gleichen Preise an.

Media Markt - Saturn baut sein Geschäft in Luxemburg weiter aus Geschäftsführer Sven Degezelle sagte, man sondiere das Terrain im Norden, um dort ggf. einen dritten Saturn anzusiedeln. Das Unternehmen erwirtschaftete 2012 in Luxemburg einen Umsatz von 51 Millionen Euro.

Als größter europäischer Elektronikeinzelhändler ist Mediamarkt jedoch bekannter als Saturn und verfügt über mehr als 1.000 Filialen sowie eine starke Online-Präsenz, heißt es zur Erklärung in einer Stellungnahme vom Dienstag.

Die Einführung der Website mediamarkt.lu vervollständigt die erste Phase des Rebrandings. Durch das Rebranding können auch luxemburgische Kunden Produkte über die Website von Mediamarkt Luxemburg bestellen. Das Rebranding war bereits Ende 2020 beschlossen worden, hatte sich aber aufgrund der COVID-19-Pandemie verzögert.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.