Fünf Monate nach dem Start im luxemburgischen Markt zieht Satispay eine positive Bilanz.

Wirtschaft 3 Min.

Satispay: "Mit ersten Ergebnissen sehr zufrieden"

Nadia DI PILLO Fünf Monate nach dem Start im luxemburgischen Markt zieht Satispay eine positive Bilanz.

Mit einem Anteil von 50 Prozent beim nicht-NFC-basierten mobilen Bezahlen im Einzelhandel ist Satispay nach Angaben des Anbieters in Italien Marktführer. Auch in Luxemburg, wo der Sitz des E-Geld-Instituts von Satispay liegt, ist das junge FinTech-Unternehmen vertreten. Hierzulande nutzen bereits 130 Händler, darunter die Supermarktkette Auchan, das Tool. Das italienische Payment-Start-up Satispay spricht von „einer bemerkenswerten Leistung inmitten der Corona-Virus-Krise“ – das mobile Bezahlsystem wurde in Luxemburg erst im April dieses Jahres eingeführt.



Digitales Geld: Satispay startet in Luxemburg durch Satispay nutzt Luxemburg als Sprungbrett für seine Europaexpansion – immer mehr Nicht-Banken fungieren als Zahlungsdienstleister und "E-Money-Institute".

Alberto Dalmasso, Gründer und CEO von Satispay, macht aus seinen Ambitionen keinen Hehl. „Unsere Mission ist es, das meistgenutzte Finanzinstrument in Europa zu werden. Deshalb sind wir mit diesen ersten Ergebnissen in Luxemburg sehr zufrieden. Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in nur drei Monaten mehr als 130 Händlerabonnements erreicht haben.“ Und fügt hinzu: „Wir sind davon überzeugt, dass unser Angebot den Einzelhändlern eine echte Unterstützung bietet und sich als eine angemessene Lösung für die heutigen hygienischen Bedingungen erweist.“

App arbeitet unabhängig von Kreditkarten

Die für Endkunden kostenlose App ist kompatibel zu allen Girokonten der Eurozone. Dabei werden nur eine persönliche ID sowie die IBAN benötigt, keine weiteren Kredit- oder Debitkarten. Zunächst erfolgt die Verifizierung durch Satispay – danach soll sich die App für Online- und Offline-Zahlungen verwenden lassen.

Da Satispay keine sensiblen Daten der Nutzer benötigt und von Banken oder Kreditkartenunternehmen total unabhängig ist, soll das System sicher sein. Darüber hinaus bietet die App eine P2P-Geldübertragung an Freunde und Bekannte, die über dieselbe App verfügen – etwa für Geldgeschenke oder das Zusammenlegen einer Rechnung.

Bargeld nach wie vor beliebt Luxemburg ist trotz der vielen elektronischen Zahlungswege noch immer Bargeldland: Laut der EZB-Studie trugen die Luxemburger 2016 im Schnitt 102 Euro im Geldbeutel mit sich – im Mittel der Eurozone waren es nur 65 Euro.

Ein wichtiger Vorteil für Händler ist demnach, dass Satispay unabhängig von traditionellen Zahlungskreisläufen von Kredit- oder Debitkarten ist. So kann das Unternehmen seine Dienstleistungen mit einem kostengünstigen wie auch leicht verständlichen Preismodell anbieten. Für die Nutzung der Services fallen keine Anmeldekosten oder monatlichen Gebühren an, lediglich eine fixe Provision bei Zahlungseingängen über zehn Euro. Eingänge darunter sind kostenlos. Die App benötigt keine gesonderten Lesegeräte, was dem Händler wiederum Kosten spart.

Albert Dalmasso: „Wir wollen noch mehr tun“

„Wir wollen noch etwas mehr tun, um den Einzelhändlern in diesen schwierigen Zeiten unsere Unterstützung zu zeigen. Deshalb haben wir beschlossen, unsere Cashback-Operation um weitere zwei Monate zu verlängern“, so Alberto Dalmasso.

Satispay startete am 1. Juni eine Kampagne zur Unterstützung lokaler Händler und Verbraucher, also zu dem Moment wo die Regierung damit begann, die Eindämmungsmaßnahmen aufzuheben und die Wiedereröffnung von Geschäften zu ermöglichen. Ursprünglich war die Operation nur für die Monate Juni und Juli geplant. „Aufgrund des Enthusiasmus, den sie auslöste und der sich als wirksame Lösung zur Erfüllung der aktuellen Gesundheitsanforderungen erwies“, habe Satispay jedoch beschlossen, die Kampagne bis zum 30. September 2020 zu verlängern, heißt es in einer Pressemitteilung. Mit der Ausweitung dieser Initiative möchte Satispay ihre „Unterstützung für die luxemburgischen Einzelhändler fortsetzen“, heißt es weiter.

Mit der „Operation Cashback 20 %“ profitieren die Kunden von einer Rückerstattung von 20 Prozent auf Einkäufe, die in den teilnehmenden Geschäften getätigt wurden, mit einem Höchstbetrag von 20 Euro pro Woche, erklärt das Unternehmen, das sich auf Erfolgskurs sieht.

Italien, Deutschland und Luxemburg

Satispay wurde 2013 von drei jungen italienischen Unternehmern – Alberto Dalmasso, Dario Brignonge und Samuele Pinta – in Mailand gegründet und im Jahr 2015 auf dem italienischen Markt eingeführt. In Italien ist Satispay nach eigenen Angaben inzwischen immerhin der führende Anbieter für Mobile Payment am POS (Point of Sale) mit einem jährlichen Transaktionsvolumen von 323 Millionen Euro.

Rund eine Million Kunden nutzen regelmäßig Satispay in mehr als 120 000 Geschäften in Italien, Deutschland und Luxemburg. Im April 2020 startete Satispay seine Anwendung auf dem deutschen und luxemburgischen Markt. Ursprünglich wollte Satispay die britische Hauptstadt als Sprungbrett für seine Internationalisierung nutzen. Dem kam der Brexit dazwischen. Jetzt hat Satispay das Großherzogtum für seine Internationalisierungsstrategie ausgewählt. Ende März 2019 erhielt das Unternehmen seine Lizenz als E-Geld-Institut durch die Finanzaufsichtsbehörde CSSF.

In Luxemburg arbeiten laut eigenen Angaben bereits mehr als 130 Händler wie Auchan, Urban Bar, Bistrot Beim Renert, Charles Sandwiches, Go Ten Bar, Njörd und Häagen-Dazs mit Satispay zusammen.

Folgen Sie uns auf Facebook und Twitter und abonnieren Sie unseren Newsletter.