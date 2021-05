Die Arbeiten werden abschnittsweise durchgeführt und die Start- und Landebahn wird während des normalen Flugplans geöffnet sein.

Sanierung der Landebahn am Flughafen Luxemburg beginnt

(MeM) - Es ist so weit. Nach langer Planungszeit beginnt der Lux-Airport mit der kompletten Sanierung der 4.000 Meter langen Start- und Landebahn des Flughafens. Ein Zusammenschluss von Firmen unter dem Namen „SOMO Findel Airport Consortium“ hat sich dazu gebildet: Colas, Felix Giorgetti, C. Karp-Kneip Constructions und JDC Airports haben die Ausschreibung für die Arbeiten an der Start- und Landebahn des Findel gewonnen, wie der Flughafen am Mittwoch mitteilte.

Die Renovierungsarbeiten werden in den nächsten zwei Jahren von Frühjahr bis Herbst in der nächtlichen Sperrzeit des Flughafens – von 23 bis 6 Uhr - ausgeführt. In dieser Zeit können keine Maschinen starten oder landen. Gesellschaften wie Cargolux hatten Vorsorge diesbezüglich getroffen und werden gegebenenfalls ankommende Maschinen auf Ausweichflughäfen umleiten.

„Die Arbeiten in der Nacht ermöglichen die volle Nutzung der Start- und Landebahn während der Betriebszeiten (am Tag, Anm. d. Red.)“, teilt der Flughafen mit. „Der reguläre Flugbetrieb wird nicht beeinträchtigt.“

Vollständige Erneuerung

Der Umfang der Arbeiten umfasst eine vollständige Erneuerung der Start- und Landebahn, einschließlich Seitenstreifen, Wasserableitung und Beschilderung. Die Startbahnbeleuchtung wird auf LED umgestellt, was Energie spart und den CO2-Ausstoß des Flughafens reduziert.

„ Wir bauen nachts eine neue Start- und Landebahn auf die alte, so dass wir die einzige Start- und Landebahn des Landes für die regulären Flugpläne offen halten können “ , erklärt René Steinhaus, Geschäftsführer von Lux-Airport.

„Luxemburg wird eine hochmoderne Start- und Landebahn in einem rasanten Zeitrahmen erhalten“, sagt Stéphane Brondino, Sprecher des SOMO-Konsortiums. Die Vorbereitungsarbeiten haben bereits begonnen. Die Hauptarbeiten der Startbahnsanierung beginnen nächste Woche mit dem stückweisen Austausch der Asphaltschicht und dem Einbau eines neuen Drainagesystems.

Im folgenden Monat werden täglich mehr als 300 Personen an dem Projekt arbeiten. Die Kosten für die Erneuerung der Start- und Landebahn sowie der angrenzenden Bereiche werden auf 150 Millionen Euro veranschlagt.

