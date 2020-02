Der Satellitenbetreiber SES aus Betzdorf gab bekannt, dass der Verwaltungsrat Sandeep Jalan zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt hat. Er wird die Position ab dem 6. Mai 2020 übernehmen.

Sandeep Jalan wird neuer Finanzchef bei SES

Thomas KLEIN Der Satellitenbetreiber SES aus Betzdorf gab bekannt, dass der Verwaltungsrat Sandeep Jalan zum Chief Financial Officer (CFO) ernannt hat. Er wird die Position ab dem 6. Mai 2020 übernehmen.

Jalan beerbt damit Andrew Browne, der im Oktober das Unternehmen verlassen hat. Browne hatte "persönliche und familiäre" Gründe für seinen Rückzug angegeben.



Jalan wird sein Amt im Mai 2020 antreten. Er war zuletzt der Finanzchef von Aperam, einem Unternehmen in der Edelstahl-, Elektro- und Spezialstahlindustrie. Bevor er diese Position 2014 übernahm, war er seit 1999 für die ArcelorMittal-Gruppe tätig, wo er verschiedene Funktionen innehatte, darunter auch als CFO von "ArcelorMittal Long Carbon Europe" und war Teil des Teams, das für Unternehmensübernahmen des Stahlriesen zuständig war.



SES trotzt schwierigem Marktumfeld Gewinn und Umsatz des Satellitenbetreibers gehen im ersten Halbjahr 2019 zurück - Netzwerksparte nimmt langsam Fahrt auf.

Der neue Finanzchef ist indischer Staatsbürger und wohnt in Luxemburg. "Ich freue mich sehr, Sandeep als neuen CFO im Führungsteam von SES willkommen zu heißen. Von dem Moment an, als ich ihn traf, war mir klar, dass sein Erfahrungsschatz in internationalen, kapitalintensiven Branchen eine großartige Ergänzung für das Team sein würde", kommentierte Steve Collar, der Chef des Satellitenbetreibers.