Sales-Lentz will Elektrobusse mobil aufladen

Das Busunternehmen Sales-Lentz investiert in Elektromobilität. Gemeinsam mit der deutschen Firma ADS-TEC hat der Betrieb einen Anhänger entwickelt, der benutzt werden kann, um die Batterien von Elektrobussen aufzuladen.

„Dieser Ladesäulenanhänger ist ein Novum in Europa im Bereich des öffentlichen Nahverkehrs und ermöglicht das Laden an Orten, an denen keine Verbindung zum elektrischen Mittel- oder Niederspannungsnetz besteht“, schreibt das Unternehmen in einer Mitteilung, die am Donnerstag an die Presse verschickt wurde. Mithilfe des Anhängers können demnach bis zu zehn Elektrobusse vollständig aufgeladen werden.

Durch die Entwicklung verspricht sich das Busunternehmen deutliche Einsparungen. Denn der Anhänger kann außerhalb der teureren Spitzenzeiten aufgeladen werden. Darüber hinaus ergibt sich eine höhere Flexibilität in der Streckenplanung, weil die Busse prinzipiell überall aufgeladen werden können. „Diese Lösung wird Tausende von Kilometern an Leerfahrten von Elektrobussen zu den Betriebshöfen einsparen“, schreibt Sales-Lentz. Das neue System wurde am Donnerstag in Beisein von Energieminister Claude Turmes der Öffentlichkeit vorgestellt.



Durch den Anhänger lässt sich Zeit und Geld sparen. Foto: Guy Jallay





