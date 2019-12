Sales-Lentz reprend Huberty

Le Luxembourg se dote de quatre bus autonomes

Il a de la place pour 15 personnes et roule tout seul. Il est blindé de capteurs et d'écran, a la possibilité d'éviter les obstacles et de repérer la signalisation. La société Sales Lentz vient d'en acheter quatre et la zone industrielle de Contern va tester le premier durant trois mois. Il s'agit d'une première au Luxembourg.