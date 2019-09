L'imprimeur d'emballages rodangeois privilégie l'économie circulaire.

Wirtschaft 9 3 Min.

Saica mise sur le plastique

Marc AUXENFANTS L'imprimeur d'emballages rodangeois privilégie l'économie circulaire.

Cette semaine, Saica Flex, une société spécialisée dans l'impression d'étiquettes et de films plastiques, inaugurait officiellement sa chaîne de production et l'extension de son site de Rodange, en présence du ministre de l'Économie Etienne Schneider.

Etienne Schneider, à la sortie de la ligne de production de Saica Flex Photo: Julian PIERROT

Avec cette nouvelle ligne de fabrication lancée il y a un an, la filiale du groupe espagnol éponyme a pu doubler sa production et embaucher une douzaine de personnes au Grand-Duché.

L'imprimerie est par ailleurs équipée d'une installation d'extraction et de récupération de solvants, qui sont ensuite filtrés puis nettoyés avant d'être réutilisés dans le système de fabrication. Le processus permet ainsi à l'industriel de réduire ses émissions de CO2 et de déchets, mais aussi de minimiser l'utilisation de ses matières premières et de ses ressources.

L'usine a investi quelque six millions d'euros dans le dispositif. Elle économise ainsi 900 tonnes de produits solvants chaque année.

Pilier stratégique européen

Daniele Maffei, son directeur technique, se félicite de l'extension du site, de ses résultats, ainsi que des récents développements initiés par sa maison-mère en matière d'économie circulaire.

Daniele Maffei, le directeur technique de Sania Flex, se félicite de l'extension du site. Photo: Pierre Matgé

«Ce développement est un signal clair que Saica veut rester au Grand-Duché et faire du site un de ses piliers, dans le cadre de sa stratégie de diversification à long terme», a-t-il précisé.

Le rachat en 2016 de la firme rodangeoise, au producteur d'emballages plastiques italien Centroplast, s'inscrivait en effet dans la volonté de l'Espagnol d'ajouter le plastique à ses supports initiaux d'impression papier et en carton recyclés.

Révolution plastique

Ce développement est un signal clair que Saica veut rester au Grand-Duché et faire du site un de ses piliers, dans le cadre de sa stratégie de diversification à long terme.

«Les plastiques ont révolutionné notre mode de vie actuel. Ils ont en effet contribué à améliorer le niveau de vie, l'hygiène et la nutrition dans le monde entier. Ils ont en outre permis de réduire les émissions de CO2 tout en garantissant la sécurité alimentaire et en réduisant le gaspillage.

9 Saica Flex est basée dans le Pôle Européen de Développement (PED) de Rodange. Photo: Julian PIERROT

Bildergalerie Bitte scrollen Sie nach unten,

um weitere Bilder zu sehen. Saica Flex est basée dans le Pôle Européen de Développement (PED) de Rodange. Photo: Julian PIERROT Active à la fin des années 1990 sous le nom de Convertlux, elle est reprise en 2010 par Centroplast, puis par Saica Group en 2016. Photo: Julian PIERROT Le Ministre de l'Economie Etienne Schneider, lors de l'inauguration de la nouvelle ligne de production de Saica Flex. Photo: Julian PIERROT Ramon Alejandro, le président du groupe espagnol Saica, maison-mère de Saica Flex (Rodange). Photo: Julian PIERROT Saica Flex emploie 82 salariés. Photo: Pierre Matgé La société rodangeoise a embauché douze nouveaux salariés depuis 2018, pour sa nouvelle ligne de production. Photo: Pierre Matgé Avec sa nouvelle installation, Saica Flex économise 900 tonnes de produits solvants chaque année. Photo: Pierre Matgé Saica Flex produit 110 millions de m2 de matériaux flexibles Photo: Pierre Matgé La société imprime des étiquettes et des emballages plastiques. Photo: Pierre Matgé

«Ce ne sont là que quelques exemples de leurs contributions», a ajouté M. Maffei. «Malheureusement, les plastiques sont trop souvent jetés avec négligence dans l'environnement».

Située au cœur du Pôle Européen de Développement (PED) – une zone d'activités économiques, industrielles et commerciales à cheval sur les trois frontières belgo-franco-luxembourgeoises – l'imprimerie compte des clients essentiellement français, belges et allemands, actifs notamment dans les industries agroalimentaire, pharmaceutique et cosmétique.

PED Rodange: Die Alternative zum Stahl Die Ursprünge der Industriezone in Rodange liegen inzwischen mehr als 30 Jahre zurück. Nach dem Untergang der Stahlindustrie wurde der „Pôle européen de développement“ zu einem der ersten Projekte grenzüberschreitender Zusammenarbeit.

Retour en force

Celle-ci revient de loin. Dans les années 2000, opérant initialement sous le nom de Convertlux, une filiale de l'Italien Filca, la société frôle en 2008 la faillite. Reprise deux ans plus tard par Centroplast, et soutenue par un investissement de la SNCI à hauteur de 10 millions d'euros, l'entreprise se modernise et accroît sa production.





Aujourd'hui Saica Flex imprime 110 millions de m2 de matériaux flexibles et emploie 82 salariés. Fondée en 1943, Sociedad Anónima Industrias Celulosa Aragonesa (Saica) est basée à Saragosse (Espagne).

Avec aujourd'hui plus de 10.000 salariés, elle est présente dans quelque onze pays en Europe, du Portugal à la Turquie et de l'Espagne au Royaume-Uni.