Saarstahl mit gutem Ergebnis Rekord bei Stab- und Drahtstahl

Dsa Jahr 2018 lief für die Saarländer ziemlich gut - 2019 könnte das Ergebnis leicht schwächer werden

(MeM) - Mit deutlich positivem Ergebnis schloss der Saarstahl-Konzern das Jahr 2018 ab. Wie der Stahlhersteller am Dienstag mitteilte, ist in den Kernsegmenten Stab und Draht ist der Konzernumsatz auf Rekordhöhe gestiegen. Der gesamte Konzernumsatz stieg demnach um 3,6 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 2,53 Milliarden Euro.

2018 konnte das Unternehmen von der Entwicklung der Automobilindustrie und weiterer Stahlverarbeiter wie Maschinenbau und der Bauindustrie, profitieren.

Bei der Saarschmiede blieb das Geschäft aufgrund der Marktentwicklung 2018 angespannt. Das Unternehmen hatte in diesem Bereich die Belegschaft 2017 sozialverträglich um die Hälfte auf den heutigen Stand von 430 Mitarbeitern reduziert.

Die Rohstahlproduktion blieb 2018 auf unverändert hohem Niveau mit 2,782 Millionen Tonnen gegenüber 2,785 Millionen Tonnen im Vorjahr. Die Absatzmenge ging hingegen um vier Prozent auf 2,431 Millionen Tonnen zurück. Das Konzern-Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) belief sich auf 93 Millionen Euro gegenüber 110 Millionen im Vorjahr.

Die Prognosen für das Geschäftsjahr 2019 rechnet der Konzern in der EU mit einer deutlichen Abschwächung der Stahlnachfrage. „Global betrachtet ist auch 2019 die Strukturkrise auf dem Stahlmarkt nicht gelöst“, erklärt das Unternehmen. Indirekt über die Dillinger Hütte Saarstahl AG, an der ArcelorMittal 30 Prozent hält, sind die Luxemburger auch and der Saarstahl AG beteiligt.