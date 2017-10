(ndp) - Die Flugverbindung Saarbrücken-Berlin, die die insolvente Air Berlin am 28. Oktober einstellt, wird künftig von Luxair durchgeführt werden. Die neue Verbindung wird am Montag von beiden Partnern auf einer gemeinsamen Pressekonferenz in Saarbrücken vorgestellt.

Eine stabile Flugverbindung zwischen Berlin und Saarbrücken sei „wichtig für die Zukunft des Airports Saarbrücken und die Menschen in der gesamten Region, insbesondere für eine intakte wirtschaftliche Infrastruktur des Saarlandes“, heißt es in der Presseeinladung.



„Es ist eine interessante Strecke, die wir bereits in der Vergangenheit angeboten haben“, betonte vergangene Woche ein Luxair-Sprecher.



Laut dem Saarländischen Rundfunk, will Luxair ab Januar einen Bombardier CRJ700 der slowenischen Fluggesellschaft Adria Airways mieten.