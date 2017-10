(las) - Luxair verhandelt mit dem Flughafen Saarbrücken über eine eventuelle Übernahme der Flugverbindung Saarbrücken-Berlin, die die insolvente Air Berlin am 28. Oktober einstellen wird. "Es ist eine interessante Strecke, die wir bereits in der Vergangenheit angeboten haben", betont ein Luxair-Sprecher.

Über die Details der Verhandlungen haben beide Seiten Stillschweigen vereinbart. Unklar ist demnach, ob die Verhandlungen bis Ende Oktober abgeschlossen werden können.

Der Saarländische Rundfunk berichtete als erstes über die Verhandlungen. Laut SR stehe der nötige Flieger schon bereit und beruft sich auf Informationen laut denen Luxair ab Januar einen Bombardier CRJ700 der slowenischen Fluggesellschaft Adria Airways mieten wolle.

"Da wir eine Übernahme der Strecke in Betracht ziehen, bereiten wir uns selbstverständlich vor", so ein Luxair-Sprecher, ohne jedoch die konkrete Information bestätigen zu wollen. "Wir prüfen, wo im Markt Kapazitäten vorhanden sind", so der Sprecher weiter.