(mbb) - Am Montag wird die Flugverbindung Saarbrücken-Berlin offiziell eingeweiht. Die Fluggesellschaft hatte bereits Oktober 2017 angekündigt, dass sie die Strecke, die von der in die Insolvenz geratenen AirBerlin eingestellt wurde, übernimmt. Die Maschine – ein 70-sitziger Jet vom Typ CRJ700 – wird von der slowenischen Fluggesellschaft Adria Airways geleast und stationiert in Saarbrücken über Nacht.

Mit Verbindungen an den Werktagen – jeweils morgens, mittags und abends – sowie einem Morgenflug samstags und einem Mittag- und Abendflug sonntags werden insgesamt 18 wöchentliche Flüge angeboten.

Der Einstiegspreis beträgt 149 Euro für eine Hin- und Rückfahrt. Die Buchungen verlaufen „wie geplant“, sagte ein Sprecher der Luxair zum „Luxemburger Wort“. „Der Flieger am 8. Januar ist gut gefüllt.“ Der erste Flug zwischen Saarbrücken und Berlin fand bereits am 1. Januar (abends) statt.