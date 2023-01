Von Samstag bis Sonntag werden 76 Flüge von Charleroi und 76 Flüge zurück gestrichen. Rund 20.000 Passagiere sind betroffen.

Flugverkehr

Ryanair-Streik in Belgien: 152 Flüge am Wochenende storniert

Von Samstag bis Sonntag werden 76 Flüge von Charleroi und 76 Flüge zurück gestrichen. Rund 20.000 Passagiere sind betroffen.

(AFP) - Ein neuer Streik der Flugbegleiter von Ryanair in Belgien wird dieses Wochenende zu 152 Flugausfällen am Flughafen Charleroi führen, wie der Präsident des Flughafens am Freitag der Nachrichtenagentur AFP mitteilte.

Streik soll keine Auswirkungen auf andere Standorte haben

Die rund 400 Flugbegleiter des irischen Billigfliegers waren bereits vom 30. Dezember bis zum 1. Januar zur Arbeitsniederlegung aufgerufen worden, was zu mehr als 100 Flugstreichungen am zweitgrößten Flughafen führte. Von Samstag bis Sonntag werden nun 76 Flüge von Charleroi und 76 Flüge zurück gestrichen.

Billigflieger Wizz Air steuert im Sommer Luxemburg an Geplant sind drei Flüge pro Woche nach Rom. Das ungarische Unternehmen ist die drittgrößte Billigfluggesellschaft Europas.

„Etwa 20.000 Passagiere sind von dieser Aktion betroffen“, sagte der Präsident des Flughafens, Philippe Verdonck, und fügte hinzu, dass alle betroffenen Reisenden von Ryanair benachrichtigt worden seien. Die irische Fluggesellschaft betreibt 15 Flugzeuge von Belgien aus und es wurde erwartet, dass der Streik keine Auswirkungen auf die in anderen Ländern stationierten Flugzeuge haben würde. Ein Teil des belgischen Verkehrs von Ryanair wird daher weiterhin mit diesen im Ausland stationierten Flugzeugen abgewickelt.

Hoher Druck und niedriges Gehalt

46 pilotes attaquent Ryanair devant la justice belge Alors que plusieurs mouvements sociaux ont secoué la compagnie cet été, 46 pilotes attaquent Ryanair en justice pour réclamer des hausses de salaire.

Die Beschäftigten von Ryanair in Belgien haben im vergangenen Jahr bereits mehrmals gestreikt. Sie beschuldigen das Unternehmen insbesondere, auf illegale Weise Druck auf die Beschäftigten auszuüben, um sie dazu zu bringen, von Zeit zu Zeit an anderen Standorten in ganz Europa, vor allem in Dublin, zu arbeiten. Sie beschuldigen Ryanair auch, seine Beschäftigten nicht ordnungsgemäß bei der Sozialversicherung anzumelden und Löhne zu zahlen, die manchmal unter dem gesetzlichen Mindestlohn liegen. Gleichzeitig aber vermeldet das Unternehmen hohe Gewinne.

Der Flughafen Charleroi bedient mehr als 190 Ziele, vor allem im Mittelmeerraum, und hat ein jährliches Aufkommen von acht Millionen Passagieren. Er ist nach Brüssel-Zaventem die Nummer zwei in Belgien.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.