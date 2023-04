Die Fluggesellschaft ist verärgert über vermehrte Arbeitsniederlegungen der Flugsicherung und arbeitet deshalb an einer EU-Petition.

Petition

Ryanair hat die Nase voll von französischen Streiks

(he) - Mit seiner Petition„Protect Passengers: Keep EU Skies Open“, die nach eigenen Angaben bereits 600.000 Fluggäste unterzeichnet haben, möchte der irische Billigflieger Ryanair die EU-Kommission zum Handeln auffordern. Konkret dazu, „unverzüglich Maßnahmen zu ergreifen, um die Freizügigkeit der europäischen Bürger und die Überflüge während der Streiks der französischen Flugsicherung zu schützen“, wie das Unternehmen nitteilt.

In drei Monaten 3.700 Flüge gestrichen

Die Fluggesellschaft, die dieses Jahr bereits selbst von Streiks ihrer eigenen Mitarbeiter betroffen war, ist es laut eigener Aussage leid, „dass ihre Reisepläne aufgrund von Streiks der französischen Flugsicherung kurzfristig storniert werden, und das alles nur, weil die EU-Kommission ihr Recht auf Freizügigkeit nicht geschützt hat“.

So hätten die französischen Fluglotsen in den ersten vier Monaten dieses Jahres bereits an mehr als 50 Tagen gestreikt und damit schon zehnmal mehr als im gesamten Jahr 2022, kritisiert Ryanair. Das Unternehmen habe dadurch mehr als 3.700 Flüge mit insgesamt mehr als 660.000 Buchungen kurzfristig streichen müssen.

Inlandsflüge gegenüber Überflügen bevorzugt

Während Frankreich dabei das Gesetz über den Mindestdienst anwende, um französische Inlandsflüge zu schützen, würden Überflüge aus anderen EU-Ländern unverhältnismäßig oft gestrichen. „Das ist ungerecht und muss sich ändern“, fordert Ryanair. Italien und Griechenland schützten bereits Überflüge während Streiks der Flugsicherung, und die EU-Kommission müsse nun darauf bestehen, dass Frankreich dies ebenfalls tue.

Die Streiks der französischen Flugsicherung seien das größte Risiko für die Reisepläne der EU-Bürger in diesem Sommer, so ein Sprecher der Fluggesellschaft. „Der EU-Binnenmarkt für den Flugverkehr sollte nicht wiederholt von winzigen französischen Flugsicherungsgewerkschaften gestört werden, weil die EU-Kommission nicht tätig wird“, erklärt er. Wenn die Flugsicherungsgewerkschaften auf Streiks bestünden, was ja auch ihr gutes Recht sei, dann sollten in erster Linie die französischen Flüge und nicht die Überflüge gestrichen werden.

