Ryanair fliegt ab Oktober auch nach Budapest

Sarah CAMES

Am Mittwoch kündigte Ryanair in einer Pressemitteilung an, dass die irische Billig-Fluggesellschaft demnächst auch Flüge von Luxemburg nach Budapest anbieten wird. Ab Oktober werden wöchentlich drei Flüge vom Findel aus in Richtung der ungarischen Hauptstadt abheben. Reisende können Flüge bis zum März 2020 vorbuchen.





Mit Ungarn als neues Reiseziel bietet Ryanair in Luxemburg ab Oktober insgesamt 14 Reiseziele in neun Ländern an. Bisher fliegt Ryanair bereits die Flughäfen von Sevilla, Edinburgh, Lissabon, Porto, Palma de Mallorca, Malta, Mailand, Barcelona, Madrid, Dublin, Berlin und London an.







Erst im Februar kündigte Ryanair eine neue Flugverbindung zwischen Luxemburg und der französischen Stadt Toulouse an.