Der Konzern Sistema bereitet den Verkauf der East-West United Bank vor. Noch dieses Jahr will sich das Unternehmen vom Geldhaus trennen.

Ukraine-Krieg

Russischer Oligarch trennt sich von seiner Luxemburger Bank

Der Konzern Sistema bereitet den Verkauf der East-West United Bank vor. Noch dieses Jahr will sich das Unternehmen vom Geldhaus trennen.

(MeM) - Sistema, der Konzern des Luxemburger Ehrenkonsuls Wladimir Jewtuschenkow, plant den Verkauf der in Luxemburg ansässigen East-West United Bank (EWUB) noch in diesem Jahr. Das schreibt das russische Unternehmen in ihrem Jahresbericht, den das Unternehmen am Montag veröffentlichte.

Der Preis für die Transaktion wird nach einer unabhängigen Bewertung festgelegt, so Sistema. Der Konzern machte in dem Bericht keine Angaben zu potenziellen Käufern.

"Wir sind eine einzigartige Kombination" Die East-West United Bank versteht sich als Brücke zwischen Europa und den Ländern der ehemaligen Sowjetunion. Noch zu Zeiten des Kalten Krieges gegründet, feiert die Bank ihr 45. Jubiläum.

Im November wurde bekannt, dass die Bank aufgrund von Schwierigkeiten durch den Ukraine-Krieg mit den Gewerkschaften einen Sozialplan für 44 der 80 Beschäftigten verhandelt.

Sistema wurde 2001 Anteilseigner der 1974 gegründeten EWUB und ist seit 2018 der alleinige Eigentümer der Bank. Vor dem Ausbruch des Ukraine-Krieges war Luxemburgs ehemaliger Wirtschaftsminister Jeannot Krecké Aufsichtsratschef der Bank. Er legte sein Amt Ende Februar 2022 nieder.

Folgen Sie uns auf Facebook, Twitter und Instagram und abonnieren Sie unseren Newsletter.