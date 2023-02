Der Einsatz von Schadsoftware gehöre mittlerweile zur modernen Kriegsführung, heißt es in einem Google- Bericht

In den Nato-Ländern

Russische Cyberangriffe stiegen 2022 um 300 Prozent

(AFP / jcw) - Russische Cyberattacken in Nato-Staaten sind 2022 um 300 Prozent gegenüber 2020 gestiegen, schreibt am Donnerstag die zu Google gehörende Firma Mandiant. In der Ukraine betrug der Anstieg im gleichen Zeitraum 250 Prozent. „Es ist klar, dass Cyberangriffe in Zukunft fester Bestandteil von bewaffneten Konflikten sind und traditionelle Formen der Kriegsführung ergänzen werden“, heißt es im Bericht.

Im Ukraine-Krieg setzen die moskaufreundlichen Hacker Schadsoftware ein, „um die militärischen und staatlichen Fähigkeiten der Ukraine zu stören und zu beeinträchtigen“, schreibt Mandiant.

Wie russische Cybertruppen westliche Sanktionen aushebeln können Cyberangriffe aus Russland gehörten für Unternehmen und Behörden im Westen schon vor dem Angriff russischer Truppen auf die Ukraine zum Alltag.

Weiter berichtet das Unternehmen von Angriffen auf zivile Infrastrukturen, um das Vertrauen der Ukrainer in nationale Einrichtungen zu untergraben.



„Wir haben in den ersten vier Monaten des Jahres 2022 mehr zerstörerische Cyberangriffe in der Ukraine beobachtet als in den acht Jahren zuvor“, heißt es weiter.

Im Bericht wird betont, wie sehr die Weltkarte der Angreifer, die oft auf finanzielle Gewinne bedacht sind, durch den Ukraine-Konflikt und die daraus resultierenden geopolitischen Bewegungen neu gezeichnet wird.

Osteuropäische Cyber-Welt in Bewegung

„Der Krieg hat die von der chinesischen Regierung unterstützten Angreifer dazu veranlasst, ihr Interesse auf ukrainische, westliche und europäische Ziele zu richten, um Informationen über den Konflikt zu erhalten“, heißt es in dem Dokument.

Darüber hinaus sei die gesamte osteuropäische Cyber-Welt in Bewegung geraten. „Die Linien verschwimmen zwischen Angreifern, die aus finanziellen Gründen motiviert sind, und solchen, die von den Regierungen in Osteuropa unterstützt werden“, stellt Mandiant fest.

