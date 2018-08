Marco MENG

Das Unternehmen ist einer der größten Arbeitgeber in Luxemburg und drittgrößter Reifenhersteller der Welt: Goodyear. Am 29. August 1898 gegründet, feiert der Konzern demnächst seinen 120 Geburtstag. Carlos Cipollitti, Vizepräsident für die Produktentwicklung des Reifenherstellers sowie Generaldirektor des „Goodyear Innovation Center“ in Luxemburg, stand dem „Luxemburger Wort“ Rede und Antwort zur neuen Fabrik bei Düdelingen, dem „Mercury“-Projekt und den Reifen der Zukunft.