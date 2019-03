Verdacht des Sozialbetrugs und Menschenhandel: Belgische Justiz darf Lastwagen des Speditions-Unternehmens beschlagnahmen

Rückschlag für Jost

(MeM) - Im Fall des Speditionsunternehmens Jost Group hat die belgische Justiz laut belgischen Medienberichten Grünes Licht zur Beschlagnahmung von Lastwagen gegeben. 346 Zugmaschinen (Motorwagen ohne Anhänger) können nach der Entscheidung von Montag von der Staatsanwaltschaft konfisziert werden.

Die Jost-Gruppe, die in Weiswampach im Norden Luxemburgs ihren Verwaltungssitz hat, steht im Verdacht des Sozialdumpings und Menschenhandels. Zwischen 2014 und 2016 soll das Unternehmen rund 1 100 LKW-Fahrer aus Osteuropa rekrutiert haben, die in Belgien unter den gleichen Arbeitsbedingungen wie in ihrem Heimatland arbeiten. Der Schaden wird auf bis zu 65 Millionen Euro geschätzt, darunter 45 Millionen Euro für unbezahlte Löhne und 20 Millionen Euro für nicht gezahlte Sozialbeiträge.



Jost: Der Schaden beläuft sich auf 65 Millionen Euro Im Zuge der Ermittlungen gegen die Transportfirma Jost hat die belgische Justiz am Mittwoch weitere Informationen veröffentlicht.

Im Mai 2017 fand an mehreren Standorten des Transport- und Logistikunternehmens, darunter auch in Luxemburg, Rumänien und der Slowakei, Durchsuchungen wegen Sozialbetrugs statt. Nachdem die ersten Lastwagen beschlagnahmt worden waren, hatte Jost vorerst weitere Beschlagnahmungen juristisch unterbunden. Das Unternehmen weist die Vorwürfe zurück.