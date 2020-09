Rückläufiges Geschäft, doch Landewyck investiert

Statt Produktionsverlagerung nach Osteuropa nimmt das Luxemburger Traditionsunternehmen neue Fabrik bei Diekirch in Betrieb.

Die neue 32.000 Quadratmeter umfassende Fabrikhalle in „Fridhaff“ steht, seit ziemlich genau einem Jahr ist sie in Betrieb: Der Zigarettenhersteller Landewyck bündelt in der Gewerbezone „Zano“ bei Erpeldingen seine Produktion.

Die Fertigung in den Werken Ettelbrück und auch größtenteils in Hollerich wurde eingestellt und hierhin verlegt. So können etwa 7.000 jährliche Lastwagenfahrten zwischen den einzelnen Standorten im Land um die Hälfte reduziert werden.

In Hollerich wird derzeit noch Rohtabak (Primary) behandelt, während fertige Zigaretten (Secondary) in Erpedingen hergestellt werden ...