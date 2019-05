Rückkehr der Stechuhr

Kommt nun die Stechuhr für alle? Das Urteil zur Arbeitszeiterfassung ist gut gemeint, bezieht sich aber auf eine Welt von gestern.

Dieses Urteil könnte auch in Luxemburg die Arbeitswelt umkrempeln: Alle Unternehmen sollen verpflichtet werden, die tägliche Arbeitszeit ihrer Beschäftigten systematisch zu erfassen. So hat es der Europäische Gerichtshof in Luxemburg vergangene Woche entschieden.



Das Urteil bezieht sich auf die Klage einer spanischen Gewerkschaft, gilt aber für alle Mitgliedsstaaten, da es sich beim Arbeitsschutz um ein Grundrecht aller Bürger Europas handelt.



Kommt jetzt die Stechuhr zurück, jener zu Beginn der Industrialisierung erfundenen Arbeitszeitmesser, der in den Fabriken und später den Büros für Disziplin und Kontrolle sorgte? ...