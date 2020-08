RTL-Vizechef: „Hoffen auf eine schrittweise Normalisierung“

Weil in der Corona-Krise Unternehmen weniger für Werbespots ausgaben, sind Einnahmen und Gewinn von RTL eingebrochen.

Arbeiten Sie jetzt von Luxemburg aus oder in Köln? Und wie viele Mitarbeiter sind letztlich von Luxemburg nach Köln gegangen?

Wenn ich die coronabedingten Homeoffice-Zeiten außer Acht lasse, bin ich knapp drei Viertel meiner Zeit in Köln und die verbleibende Zeit arbeite ich in Luxemburg, weil natürlich in Luxemburg gewisse Funktionen und Verantwortlichkeiten verbleiben.

18 Kolleginnen und Kollegen sind seit Beginn des Jahres von Luxemburg nach Köln gewechselt, und wir planen mittelfristig, etwa 40 Mitarbeiter in der Holding in Köln zu beschäftigen ...