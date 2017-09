(tom) - Länger hatte man nichts mehr von der geplanten Investition des Internetriesen Google im Großherzotum gehört. Google wolle in Luxemburg ein Datencenter bauen und benötige dafür 30 Hektar Land, hieß es seit Mitte Juli. Doch diese 30 Hektar waren das Problem: Am Ende fehlten 1,8 Hektar, weil sich ein Mitbesitzer eines Landstücks weigerte, seinen Anteil an die Regierung zu verkaufen.

Diese Blockade scheint jetzt aufgehoben - der Besitzer sei überzeugt worden, sein Land abzugeben. Das meldet RTL.lu am Dienstagmorgen auf seiner Website. Die Verhandlungen des Wirtschaftsministeriums zusammen mit dem "Service Remembrement" hätten Früchte getragen, so der Sender weiter.

Die endgültige Entscheidung, ob Google in die Nähe der Industriezone "Kléngbousbierg" zieht, fällt alllerdings in den USA. Kommunikationsminister Xavier Bettel ist übernächste Woche dort auf Dienstreise.