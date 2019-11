Nach zwölf Verhandlungsrunden: Die Personalvertreter und die Direktion der RTL Group haben sich auf einen Sozialplan geeinigt.

RTL Group: Einigung über Sozialplan

(C./mbb) - Nach zwölf Verhandlungsrunden konnten sich Personalvertreter und Direktion der RTL Group schließlich auf einen Sozialplan einigen. Das gab der OGBL am Dienstag bekannt.

Zum Hintergrund: Die RTL Group hatte Ende August einen Restrukturierungsplan bekannt gegeben, nach dem in der Konzernzentrale der RTL Group in Luxemburg die Zahl der Arbeitsplätze von 112 auf 18 reduziert werden solle. Der Abbau wurde zu diesem Zeitpunkt mit Restrukturierungsmaßnahmen und Kosteinsparungen begründet; ein Teil der Arbeitsplätze wird nach Köln in Deutschland verlegt. Wie viele Mitarbeiter das Angebot annehmen werden, steht derzeit noch nicht fest, wie RTL-Sprecher Oliver Fahlbusch auf Nachfrage erklärt. Insgesamt werden von diesen 69 Mitarbeitern 32 ein Angebot erhalten, um in Köln weiter zu arbeiten. "Zu diesem Zeitpunkt wissen wir noch nicht, wie viele Mitarbeiter dieses Angebot annehmen werden", so Fahlbusch. "Für diejenigen, die sich dagegen entscheiden, gilt der Sozialplan."

Angaben der Gewerkschaft zufolge konnten nun unter anderen folgende Punkte ausgehandelt werden:

insgesamt sind 69 Stellen, und nicht 94 in Gefahr;

die entlassenen Mitarbeiter haben Recht auf verschiedene finanzielle Entschädigungen für jedes Jahr im Betrieb;

für jedes Jahr im Betrieb; die entlassenen Mitarbeiter werden während der Kündigungsfrist freigestellt.



Am heutigen Dienstag hat eine Informationsversammlung für die Arbeitnehmer der RTL Group stattgefunden.