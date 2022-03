Der Luxemburger Medienkonzern lässt Corona hinter sich und bei die Abonnentenzahl beim Streamingangebot weiter aus.

Medien

RTL fährt erneut Rekordergebnis ein

Marco MENG Der Luxemburger Medienkonzern lässt Corona hinter sich und bei die Abonnentenzahl beim Streamingangebot weiter aus.

(MeM) - Mit einem neuen Rekord-Konzernergebnis von 1,45 Milliarden Euro im Jahr 2021 hat die RTL Group Corona hinter sich gelassen. Das gab der Medienkonzern am Donnerstag bekannt. Mit zu diesem guten Ergebnis trugen auch einige Verkäufe bei: so hat sich die RTL Group letztes Jahr von SpotX und Ludia getrennt.

Der Gesamtumsatz ist um 10,3 Prozent auf 6,6 Milliarden Euro gestiegen; der TV-Werbeumsatz legte sogar 16,0 Prozent zu, während die Produktionssparte Fremantle ein Umsatwachstum von 25,3 Prozent hatte und der Umsatz bei den Streamingangeboten um 31,2 Prozent gegenüber 2020 stieg.

Das operative Ergebnis EBITA für das Gesamtjahr legte um 35,1 Prozent auf 1,15 Milliarden Euro (2020: 853 Millionen Euro) zu.

Mehr Abonnenten

Die Anzahl der zahlenden Abonnenten der Streaming-Dienste in Deutschland und den Niederlanden stieg um 73,8 Prozent auf mehr als 3,8 Millionen. „Ein starkes Jahr in Bezug auf die operative Leistung und den strategischen Fortschritt“, kommentiert Thomas Rabe, Chief Executive Officer der RTL Group, das vergangene Geschäftsjahr.„Im Vergleich zu 2021 werden wir die jährlichen Inhalteinvestitionen in RTL+ und Videoland bis 2026 auf rund 600 Millionen Euro verdreifachen.“

Auf dieser Basis will das Unternehmen die Anzahl der zahlenden Abonnenten der beiden Dienste bis Ende 2026 auf zehn Millionen steigern, den Streaming-Umsatz auf eine Milliarde Euro erhöhen und 2026 die Profitabilität erreichen.

Der Verwaltungsrat der RTL Group hat eine Dividende für das Geschäftsjahr 2021 in Höhe von fünf Euro pro Aktie vorgeschlagen.

