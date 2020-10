Roland Junck: Grüne Stahlherstellung verwirklichen

Foto: AP

Liberty Steel hat in Luxemburg das Stahlwerk in Düdelingen übernommen und will jetzt das Stahlgeschäft von ThyssenKrupp kaufen: Wir wollen an Relevanz gewinnen, um den Umbau der Branche auf grüne Stahlerzeugung zu beschleunigen, erklärt dazu Liberty-Steel-Europachef Roland Junck.