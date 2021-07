Preise im Bau sind um 5,2 Prozent gestiegen

Der Statec spricht von einem "massiven" Anstieg. Besonders heftig: Bei Überdachungen stiegen die Kosten um 15 Prozent.

(mab) - Im April lagen die Preise für Baumaterialien 5,2 Prozent über dem Niveau des Vorjahres, wie der Statec am Donnerstag berichtet. Das sei ein „massiver“ Anstieg im Vergleich zu vergangenen Jahren. 2019 und 2020 waren die Preise jeweils um 3,0 Prozent gestiegen.

Am stärksten ist der Preis bei Materialien für Bedachungen gestiegen, um 15 Prozent über ein Jahr. Das lag an den höheren Preisen für Holz und Zink, so der Statec. Der Holzpreis hatte sich zwischen Januar 2020 und Anfang Mai 2021 verdreifacht. Seither ist der Preis zwar wieder stark gefallen und hat sich halbiert. Dieser Rückgang werde sich aber nur teilweise in bereits fertigen Produkten niederschlagen.



Insgesamt seien die Preise für Rohmaterialien bis Mitte 2021 erhöht geblieben. Dies werde auch weiterhin Druck auf die Preise am Bau ausüben, so der Statec, etwa auf Kosten für Metalle oder Plastik.

