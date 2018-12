In Vancouver wurde eins gebaut, in Wien entsteht eins: Hochhäuser aus Holz. Als nachwachsendes Baumaterial, aber auch als Ersatz für Plastikverpackungen erlebt Holz ein Revival. In Luxemburg will das „Wood Cluster” bald konkrete Ergebnisse liefern.

Rohstoff mit Zukunft: Holz

Marco MENG In Vancouver wurde eins gebaut, in Wien entsteht eins: Hochhäuser aus Holz. Als nachwachsendes Baumaterial, aber auch als Ersatz für Plastikverpackungen erlebt Holz ein Revival. In Luxemburg will das „Wood Cluster” bald konkrete Ergebnisse liefern.

Etwa 1 500 Betriebe mit zusammen rund 11 000 Beschäftigten haben in Luxemburg mit Gewinnung, Handel oder Verarbeitung von Holz zu tun. Die Kollaboration der Luxemburger Holzwirtschaft voranzutreiben hat sich das „Wood Cluster“ unter dem Dach von Luxinnovation zur Aufgabe gemacht.

Das zweite Jahr seines Bestehens stand vor allem im Zeichen des „Networking”. Nächstes Jahr sollen die Projekte, die angestoßen wurden, erste Früchte tragen. „Die Idee ist, die Unternehmen vorzubereiten, um bereit zu sein, sich auf dem Markt durch Innovation gut zu positionieren“, sagt Philippe Genot, Manager des „Wood Cluster“ ...

