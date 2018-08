La révolution digitale bouscule les méthodes de travail et de production. Les nouvelles technologies toujours plus connectées s'imposent comme les garantes de plus d'efficacité et de rentabilité. Mais à quel prix?

Wirtschaft 6 Min.

Robots vs humains: le match incertain

Par Thomas Berthol La digitalisation et ses conséquences sont déterminantes, car elle bouleverse les habitudes de travail. L'expression «industrie 4.0» désigne la digitalisation et l'interconnexion des processus de travail et de production, jusqu'à rêver d'une usine intelligente hautement connectée. Commandée par la Chambre des salariés et le ministère du Travail, l'étude «Travail 4 ...

